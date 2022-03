Ni upošteval prepovedi, v drugo ostal brez avta

30.3.2022 | 11:40

Simbolna slika (foto: arhiv; PUNM)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj intervenirali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 301 klic. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, nezakonitega vloma, ponarejanja denarja, vloma in tatvin. V Novem mestu so 62-letnemu osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in otrokom. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požarov in nezakonitih prehodov državne meje.

Prepovedi ni upošteval, zasegli so mu avtomobil

Policisti PPP Novo mesto so nekaj po 16. uri na Kandijski cesti ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 71-letnega voznika, ki ni upošteval prepovedi nadaljnje vožnje, ki so mu jo zaradi kršitev pred tem v postopku izrekli policisti. Moškemu, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,32 miligrama alkohola, so avtomobil zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlom v skladišče

Med 25. 3. in 29. 3. je v Krškem nekdo vlomil v skladiščne prostore podjetja in ukradel elektromotor, ogrevalno napravo in električne vodnike.

Migranti

Policisti so na območju Ribnice, Slovenske vasi, Velike Doline, Čateža ob Savi, Jesenic in Dobove (PP Brežice) izsledili in prijeli osem državljanov Afganistana, dva državljana Maroka in po enega državljana Pakistana, Alžirije in Nigerije, na območju Nove Lipe, Učakovcev in Tanče gore (PP Črnomelj) devet državljanov Pakistana, tri državljane Toga in državljana Gvineje ter v Drašičih (PP Metlika) tri državljane Gambije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.