Uspešna realizacija proračuna 2021 in rebalans za nov oddelek vrtca

30.3.2022 | 14:50

Foto: L. Uhan, Občina Mirna

Mirna - Občinski svet občine Mirna se je včeraj sešel na 19. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval zaključni račun za preteklo leto in prvi rebalans proračuna za letošnje leto.

Na Mirni so lani realizirali 3,3 milijona evrov prihodkov oz. skoraj 83 odstotkov načrtovanih prihodkov in skoraj 3 milijone evrov odhodkov oz. nekaj manj kot 74 odstotkov v primerjavi s sprejetim proračunom za minulo leto. »Lanska realizacija je bila primerljiva z letom 2020, kar kaže na dobro načrtovanje in realiziranje zastavljenih ciljev. Tako smo lani obnovili kulturni dom, investirali v kanalizacijske sisteme in vodovod Sajenice ter elektro omrežje. Skladno z načrtom smo obnavljali tudi lokalne ceste in javne poti. Vse naložbe pa smo uresničili brez zadolževanja,« je povedala Maja Anzelj, ki je na mirnski občinski upravi zadolžena za proračun in finance.

Občinski svet je potrdil tudi prvo spremembo proračuna za letošnje leto, ki je bila potrebna zaradi postavitve modularnega oddelka vrtca. Na občini se trudijo, da bi deveti oddelek najmlajše otroke sprejel še pred poletjem, v proračunu pa zanj zagotavljajo 190 tisoč evrov. »Ta modularna enota bo skupaj z novim vrtcem, ki ga bomo zgradili v prihodnjih dveh letih, zagotavljala predšolsko vzgojo za vse otroke na Mirni,« pravi župan Dušan Skerbiš.

Ostali sklepi:

Občinski svet Občine Mirna je včeraj v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje imenoval Blanko Pust, v svet Knjižnice Pavla Golie Trebnje Barico Kraljevski, v svet Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje pa Elviro Žagar. Soglašal je tudi z imenovanjem nove direktorice Zdravstvenega doma Trebnje ter redno delovno uspešnostjo direktoric teh javnih zavodov in ravnateljice Osnovne šole Mirna. Storitev Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje, Občina Mirna subvencionira v višini 70 odstotkov, dodatno pa še državni proračun, tako da se cena storitve za uporabnika (kljub podražitvi storitve) letos znižuje v povprečju za več kot 15 odstotkov in tako stane ura od 4,42 do 7,15 evra, odvisno od dneva, ko uporabnik potrebuje pomoč, so še sporočili iz mirnske občine.

M. K.