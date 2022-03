Rudolfovo bo javni raziskovalni zavod pod Rončevićevim vodstvom

30.3.2022 | 16:00

Z današnje predstavitve Raziskovalnega zavoda Rudolfovo. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Z Rudolfovim Slovenija dobiva sedemnajstih javni raziskovalni zavod, Novo mesto in s tem Jugovzhodna Slovenija pa prvega. Od šestnajstih javnih raziskovalnih zavodov jih je kar petnajst v Ljubljani, šestnajsti pa je v Kopru. »Ne jemljite nam razvojnih priložnosti, ker nismo iz Ljubljane,« je na današnji predstavitvi Raziskovalnega zavoda Rudolfovo dejal Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, pod okriljem katerega raziskovalni zavod nastaja. Po sklepu vlade, ki je iz državnega proračuna za letos predvideno 2,6 milijona evrov, za naslednje leto pa prav toliko.

Zgodba o ustanovitvi regijskega javnega raziskovalnega inštituta sega v leto 2016, ko so na pobudo Razvojnega centra Novo mesto občine Trebnje, Črnomelj, Metlika in Novo mesto zagotovile prva zagonska sredstva za delovanja Centra razvoja, raziskav in inovacij, ki so ga v Podbrezniku odprli naslednje leto, deluje pa na področjih znanstveno raziskovalnih del, dela s podjetji in dela z mladimi.

Takole bo zgledala stavba Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo.

Razvojni center Novo mesto je v Podbrezniku, kjer ima svoj sedež, že lastnik sosednje parcele z gradbenim dovoljenjem, kjer naj bi v prihodnjih letih zrasla nova stavba raziskovalnega zavoda, trenutno pa poteka preprojektiranje obstoječih načrtov, da bi do konca leta prišli do novega gradbenega dovoljenja. Terminski načrt gradnje še ni znan, po Bratkovičevih besedah pa je odvisen od odobrenih sredstev za gradnjo s strani države. V Novi stavbi, v kateri bo več kot 10.000 m2 uporabnih površin, pa bo poleg samega raziskovalnega inštituta lahko dobila svoje prostore ena izmed fakultet in več zagonskih podjetij.

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo se bo po besedah Francija Bratkoviča ukvarjal predvsem z aplikativnimi raziskavami v povezavi s podjetji, ki delujejo v regiji in bodo s tem povečala inovacijsko dejavnost, predvsem zaradi povečanja raziskovalnega dela, pilotnih aktivnosti, demonstracijskih dejavnosti in na osnovi uporabe razpoložljive tehnološke infrastrukture. V času nastajanja ga bo kot vršilec dolžnosti direktorja vodil Borut Rončević, ki ga je vlada na to mesto imenovala na včerajšnji dopisni seji. Po zatrjevanju Francija Bratkoviča bo Rončević zavod vodil le v času nastajanja in z zavodom ni lastniško povezan. Zavod naj bi začel delovati prihodnje leto, predvidoma pa naj bi bilo v njem trideset zaposlenih, že zdaj pa v okviru Razvojnega centra na področjih, ki jih bo pokrival Raziskovalni zavod Rudolfovo, dela sedem zaposlenih.

Raziskovalni zavod Rudolfovo bo pokrival štiri vsebinske sklope: ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0, ključne omogočitvene tehnologije za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti, prenos tehnološkega znanja. Deloval bo na področju Industrije 4.0 in digitalizacije, na katerem od šestnajstih raziskovalnih zavodov v Sloveniji zdaj deluje le eden.

Poleg omenjenih štirih občin nastanek regijskega raziskovalnega zavoda podpira tudi industrija, Bratkovič pa je med podjetji in ustanovami, ki njihove načrte podpirajo, izpostavil Revoz, Krko, Splošno bolnišnico Novo mesto, Roletarstvo Medle in druge.

Podporo in vključenost v proces priprav na ustanovitev javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, kot je njegovo celo ime, so na današnji prestavitvi pojasnili tudi župani Novega mesta, Trebnjega, Črnomlja in Metlike Gregor Macedoni, Alojzij Kastelic, Andrej Kavšek in Darko Zevnik ter v imenu podjetij direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš.

I. Vidmar

