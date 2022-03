V Lastovčah gorela streha

31.3.2022 | 07:00

Sinoči ob 20.53 je v ulici Lastovče v Novem mestu na stanovanjski hiši gorela izolacija okrog dimnika. Požar se je razširil na ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so omejili in pogasili požar, razkrili ostrešje, okolico pregledali s termovizijsko kamero ter poškodovano ostrešje pokrili s kritino in folijo.

Z avtom na brežino ...

Včeraj ob 17.38 je v naselju Breg, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s ceste na obcestno brežino, se zaletelo v drevesno korenino in nato obstalo na cesti. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekli motorne tekočine in do prihoda policije usmerjali promet. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Požar z zabojnikov v gozd

Ob 22.50 sta v naselju Rodine, občina Črnomelj, gorela komunalna zabojnika. Požar, ki je v celoti uničil zabojnika, se je razširil v gozd na podrast. Gasilci PGD Rodine so pogasili ogenj na površini okoli dvesto kvadratnih metrov.

Tanje Kofol še niso našli

Tudi včeraj popoldne so gasilci GRC Novo mesto, zaradi iskanja pogrešane osebe, preiskali brežino reke Krke med ulico Mlinarska pot in ulico Na žago v Novem mestu. Pogrešane niso našli.

Po parkirišču jedilno olje

Ob 13.46 so v Črnomlju, pred trgovino Tuš gasilci PGD Črnomelj počistili po parkirišču razlito jedilno olje na površini okoli štirih kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, izvod 1.SOTESKA, 4.ZIDANICE,

- od 8:00 do 8:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, TP RESA,

- od 9:00 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA,

- od 10:45 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE,

- od 12:00 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS,

- od 13:00 do 13:45 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP POD MIHOVCEM, TP MIHOVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ,

- od 8:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH ,

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Žadovinek hlevi, nizkonapetostno omrežje – Proti Krškem.

