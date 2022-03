ARAO v novo preverbo ponudb za izvajalca gradnje odlagališča NSRAO

Načrtovani projekt odlagališča radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem (foto: ARAO)

Krško - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je razveljavila svojo prvotno odločitev izpred tedna dni, da ne odda javnega naročila za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem, in postopek vrnila v fazo preveritve ponudb. Ponudbe so sicer oddali trije izvajalci.

Za gradnjo odlagališča NSRAO so se potegovali konzorcij družb Riko, Kolektor CPG in CGP, avstrijski Strabag ter konzorcij družb SGP Pomgrad, Kostak in GIC Gradnje. ARAO je prejšnji teden na portalu javnih naročil objavil, da naročila ni oddal, saj da je ponudba konzorcija družb Riko, Kolektor CPG in CGP, ki je po priznanju sposobnosti za izvedbo projekta edini ostal v igri za dela, razpoložljiva sredstva presegala za skoraj 105 milijonov evrov.

Odločitev o neoddaji del, sprejeta še pod vodstvom nekdanjega direktorja agencije Sandija Virška, je bila na portalu javnih naročil objavljena istega dne, ko je vlada za v. d. direktorice ARAO imenovala Petro Grajžl, tedanjo vodjo kabineta ministra za okolje in prostor. Ta je funkcijo nastopila v torek, in sicer po izteku Virškovega mandata.

Grajžlova je tudi podpisana pod odločitev o razveljavitvi prvotne odločitve ARAO.

Posavci razburjeni

Odločitev ARAO, da ne izbere izvajalca gradnje odlagališča NSRAO, je sicer razburila lokalno javnost, več kot četrtina mestnih svetnikov pa je zahtevala sklic izredne seje na to temo. Seja je sklicana za torek, 5. aprila, nanjo pa so med drugim vabljeni tudi ministra za okolje in za infrastrukturo Andrej Vizjak in Jernej Vrtovec, predsednik uprave krške nuklearke Stane Rožman, direktor uprave za jedrsko varnost Igor Sirc ter vodstvi ARAO in Gen energije.

ARAO bdi nad projektom gradnje NSRAO na Vrbini pri Krškem, katerega začetki segajo v leto 2004, ko se je začelo umeščanje objekta. Mesto zanj in način odlaganja so potrdili leta 2009. Pri ARAO so nato pripravili vse potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja za odlagališče, a so se postopki v nadaljevanju zavlekli. Na agenciji gradbeno dovoljenje za odlagališče sicer pričakujejo v kratkem.

Projekt oz. naložbeni program NSRAO so potrdili leta 2014, po tem pa naj bi odlagališče na Vrbini začelo poskusno obratovati že leta 2020. Po zadnji časovnici bi, če bi šlo z izborom izvajalca vse gladko, gradnja predvidoma trajala tri leta, poskusno obratovanje odlagališča pa bi steklo leta 2024. Finančni vir za izvedbo naložbe je sklad za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško, manjši del bo prispeval državni proračun.

