V Revozu spet delajo, a nova zaustavitev že prihodnji teden

31.3.2022 | 14:00

Foto: arhiv DL

Novo mesto - V novomeški avtomobilski tovarni Revoz, katere proizvodnjo že dlje hromi pomanjkanje elektronskih sestavnih delov, pričakujejo, da se bo dobava teh delov v drugi polovici leta uredila. Do takrat bo še prihajalo do krajših nekajdnevnih zaustavitev proizvodnje, delavci pa bodo medtem na čakanju.

V Revozu so sicer po tem, ko so morali zaradi neredne dobave elektronskih sestavnih delov, ki jih vgrajujejo v Renaultova vozila, pretekli teden proizvodnjo za ves teden zaustaviti, to v ponedeljek vnovič pognali.

Zaustavitev spet prihodnji teden in nato še ...

Prihodnji teden se jim vnovična zaustavitev obeta v četrtek in petek, podobne kratke zaustavitve proizvodnje pa pričakujejo še aprila in maja oz. vse do druge polovice leta, ko naj se bi dobava omenjenih sestavnih delov uredila, je dejala vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović.

Zaradi krčenja proizvodnje so bili sicer v Revozu primorani v začetku meseca preiti na zgolj eno proizvodno izmeno. Kot so napovedali januarja, pa bodo zaradi tega prilagodili tudi število zaposlenih. Navedli so, da nameravajo odpustiti približno 450 zaposlenih.

Odpustili že 350 delavcev, večina že našla novo zaposlitev

Po podatkih družbe so do zdaj odpustili približno 350 proizvodnih delavcev. Preostalih približno 100 bo postopno odšlo do konca leta, ko naj bi Revoz, ki je imel konec februarja zaposlenih skupaj približno 2100 ljudi, zaposloval še skupaj okoli 1600 ljudi. Takšen dogovor je potrdil tudi Revozov sindikalist Slavko Pungeršič.

Ob napovedi omenjenega odpuščanja so sicer v Revozu zavezali, da bodo skupaj z zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami sodelavcem, ki bodo zapustili podjetje, pomagali pri iskanju novih zaposlitev.

Kot je dodala Bašek Zildžovićeva, so v tovarni pripravili predstavitev nekaterih podjetij, ki iščejo delovno silo. Z morebitnimi zaposlovalci so navezali stike , sodelovali pa so tudi z zavodom za zaposlovanje. Po povratnih informacijah, ki so jih dobili v tovarni, se je večina odpuščenih "znašla" in že našla novo zaposlitev.

Na trgu dela je namreč dovolj povpraševanja, predvsem pa po tako kakovostni delovni sili, kot je Revozova, je še pristavila Bašek Zildžovićeva.

V Revozu sicer po nedavnem končanju projekta Edison, v okviru katerega so izdelovali avtomobilski model smart forfour, izdelujejo oz. sestavljajo še tri Renaultove avtomobilske modele, twingo, električni twingo in clio. Od marca dalje - kar je med drugim tudi posledica zaključka projekta Smart - obratujejo v eni izmeni in dnevno izdelajo približno 330 vozil.

Glede aktualnih razmer so navedli, da se avtomobilska Skupina Renault in z njo tudi Revoz še vedno soočata z velikimi težavami na področju oskrbe z elektronskimi deli. Poslovanje je zaradi tega oteženo, veliko pa je prilagajanj in sprememb proizvodnih načrtov.

STA; M. K.