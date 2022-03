Grozil policistom, v avtu pa šest otrok; tihotapil več kot 29 tisoč zavojev cigaret

Škatle cigaret iz srbskega tovornjaka (vse tri fotografije: PU Novo mesto)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 49. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 240 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik kombija, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Šentjerneju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov in nezakonitih prehodov državne meje.

Med postopkom grozil policistom

Šentjernejski policisti so med kontrolo prometa v Dobravi pri Škocjanu sinoči okoli 21. ure ustavili voznico osebnega avtomobila Ford focus. Med postopkom so ugotovili, da 33-letna kršiteljica in sopotnik v vozilu prevažata šest otrok, ki na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Sopotnik, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, je motil policijski postopek, policistom je grozil in v službeno vozilo vrgel mobilni telefon. 33-letni kršiteljici so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, zoper 35-letnega osumljenca pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru podjetja v Šentjerneju je med 29. 3. in 30. 3. nekdo z osebnega avtomobila ukradel katalizator.

Z dvorišča stanovanjske hiše na območju Tolstega Vrha je med 29. 3. in 30. 3. neznanec odnesel gugalnico in trampolin. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Včeraj med 15. 30 in 20.30 je na območju Vesele Gore neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar in nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju Drenovca in Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli šest državljanov Afganistana, pet državljanov Gvineje, tri državljane Gane, po enega državljana Malija, Sierra Leone, Burkine Faso, Konga in Kameruna in na območju Prilip (PP Brežice) pet državljanov Nepala. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Tihotapil več kot 29 tisoč zavojev cigaret

24. 3. je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak s pripetim priklopnikom. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu dokumentov ugotovili, da 49-letni voznik prevaža hladilnike, tovor pa je bil namenjen v Francijo. Odredili so temeljito mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela odkrili prirejen prostor z več škatlami, v katerih so bili tobačni izdelki. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so 49-letnemu osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Skupaj z delavci FURS-a so opravili ogled in ugotovili, da je v vozilu 29.060 zavojčkov cigaret različnih znamk, ki so jih zasegli. Za omenjeno količino so predvidene dajatve v višini okoli 90.000 evrov.

Osumljenca kaznivega dejanja Tihotapstvo so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

