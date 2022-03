Ta vikend otvoritev nove sezone na Prilipah

31.3.2022 | 11:30

Foto: Goran Krošelj/Photospeed.si, arhiv DL

Brežice - Domača motokrosistična sezona se bo v organizacij AMD Brežice začela ta vikend na Prilipah. V soboto, 2. aprila, bo na sporedu pokalna dirka, v nedeljo pa dirka za državno prvenstva. Iz AMD Brežice sporočajo, da bo v soboto na pokalnem prvenstvu nastopilo kar 11 voznikov iz vrst domačega kluba, na dirki za državno prvenstvo pa bo pet domačih voznikov. Pokalna dirka se bo s prvimi vožnjami začela ob 11.00, nedeljska pa še pol ure prej.

»Pripravljalna dela na progi so že končana in večjih sprememb na sami progi ni, največ poudarka pa je bilo na varnosti. Parkirni prostor za gledalce bo zagotovljeni na travniku pred dirkališčem ob glavni cesti, ki bo kot vedno zaprta, na drugi, rezervni prostor pa bo mogoče priti skozi vas Dvorce in bo skoraj neposredno za samo štartno rampo,« sporoča predsednik AMD Brežice Ivan Slopšek.

Domači vozniki žal ne bodo imeli nobene prednosti domačega terena, saj treningi na progi še vedno niso dovoljeni. Za brežiško ekipo bodo letos nastopali Klemen Popovič, Klemen Slopšek, Matic Slopšek, Boštjan Milat, Sašo Molan, David Leskovšek, Alex Novak, Danijel Koprivc, Valentin Štrucl, David Babič in Jan Koprivc. V društvu največ pričakujejo od novega člana Alexa Novaka, ki se je po petih letih dirkanja s hrvaško licenco letos vrnil pod okrilje slovenske zveze in bo zastopal barve domačega društva.

Alex Novak letos tudi na svetovno prvenstvo

Desetletni Alex je lani na Hrvaškem v kategoriji do 65 ccm osvojil naslov prvaka v motokrosu in superkrosu, postal pa je tudi slovenski državni prvak. Še večji podvig mu je uspel na dirkah evropskega prvenstva (FIM Europa), kjer je v zelo zahtevni jugozahodni coni pridirkal do končnega drugega mesta, nastop na finalu evropskega prvenstva pa mu je preprečila poškodba. Alex bo tudi letos nastopal v razredu do 65 ccm, in sicer na dirkah slovenskega državnega prvenstva in na dirkah evropskega prvenstva, prvič pa se bo pomeril tudi na dirki mladinskega svetovnega prvenstva, ki bo zadnji vikend v avgustu na Finskem. Nastop je njegova ekipa načrtovala že lani, a se je izkazalo, da je Alex vsega dva dni premlad za tak nastop.

Jan Pancar letos s svojo ekipo

Od preostalih vidnejših dolenjskih dirkačev bodo na dirki nastopili tudi lanski državni prvak v razredu do 85 cc Žan Oven, ki se je preselil v razred do 125 cc in se tako pridružil Jaki Peklaju, ki je v lani po povratku po precej neprijetni poškodbi osvojil drugo mesto v tej kategoriji. Oba zastopata barve AMD Šentvid pri Stični in oba bosta letos nastopila na nekaj izbranih dirkah evropskega prvenstva. Te kot spremljevalne dirke potekajo v sklopu dirk svetovnega prvenstva MXGP in MX2, kjer imamo v kraljevski kategoriji štirikratnega svetovnega prvaka Tima Gajserja in v nižji kategoriji še enega odličnega dolenskega dirkača Jana Pancarja. Janu je lani potekla pogodba z italijansko poltovarniško ekipo KTM in letos nastopa s svojo novoustanovljeno ekipo JP253, ki jo vodi njegov oče. Oba najboljša Slovenca pa ne bosta uspela odpeljati vseh dirk državnega prvenstva, saj se jima koledarji s svetovnim prvenstvom kar nekajkrat prekrivajo.

Na dirki na Prilipah bo svojo priložnost iskal tudi Luka Kutner iz Radohove vasi, ki bo, kot se govori, poskušal naskakovati naslov v najelitnejšem razredu in s prvega mesta zriniti Petra Irta. Kutner bo branil barve AMD 507 racing team, za katerega bo nastopal tudi Posavec Matic Žitnik.

Skratka ljubitelji motokrosa bodo ta vikend prvič letos prišli na svoj račun in v nedeljo pozno popoldan bo znano, kdo se je na novo sezono pripravil najbolje, mi pa bomo kot vedno poskrbeli in opisali dogajanje na prvi dirki sezone in ga opremili tudi s slikovnim materialom.

Mitja Pungarčič