Težave s kadri v gostinstvu - Plače bi morali dvigniti, a niso pomembne le te

31.3.2022 | 13:30

Poklici v gostinstvu so na drugem mestu med najbolj iskanimi poklici na Dolenjskem. (foto: B. B.)

Novo mesto - Tako kot drugod po državi tudi na Dolenjskem in v Posavju zanimanje za gostinske poklice že leta upada – Štipendiranju gostinci niso preveč naklonjeni

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje so na Dolenjskem poklici v gostinstvu na drugem mestu med najbolj iskanimi poklici v regiji. Nekoliko nižje je povpraševanje v Posavju, kjer so na šestem mestu. S težavami zaradi pomanjkanja kuharjev, natakarjev in pomočnikov v kuhinji in strežbi se sicer srečujejo tudi gostinci drugod po Sloveniji. Pomanjkanje kadra v gostinstvu ni nekaj novega, saj gostinskih delavcev primanjkuje že vsaj 20 let, je pa na Dolenjskem in v Posavju k še večji stiski zaposlovalcev v gostinstvu prispevala korona.

Med 680 prostimi delovnimi mesti, ki so jih delodajalci v prvem mesecu letošnjega leta sporočili Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Novo mesto, so bila kar 104 mesta za dejavnost gostinstvo (več, in sicer 114, jih je bilo samo za predelovalne dejavnosti), na območju Območne službe Sevnica pa je bilo med 479 sporočenimi prostimi mesti za delo v gostinstvu 30 delovnih mest. Samo na Dolenjskem so januarja iskali 21 kuharjev, 15 natakarjev, 51 kuhinjskih pomočnikov in 25 čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov za delo v uradih, hotelih in v drugih ustanovah.

OGROMNO POVPRAŠEVANJE

Čeprav je veliko povpraševanje po poklicih v gostinstvu, pa – kot pravi Maja Skubic Avsec, ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem na Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, ki je edina šola na območju JV Slovenije in Posavja z rednim izobraževanjem za poklice v gostinstvu – vpis na šolo že leta upada. Trenutno imajo na šoli 150 dijakov.

»Povpraševanja je ogromno. Delodajalci nas stalno kontaktirajo, imajo pa tudi možnost, da se pridejo dijakom predstavit,« pravi in dodaja, da njihovi dijaki nimajo težav z opravljanjem obvezne prakse in s počitniškim delom, veliko jih dela med vikendi, nekateri pa tudi med tednom popoldne.

Plače, štipendiranje - in kako še motivirati kader? O vsem tem podrobneje v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek Svete