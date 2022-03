Na Otočcu z mostu v Krko

31.3.2022 | 18:50

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Danes ob 11.37 je na Grajski cesti na Otočcu, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom prebila ograjo na mostu in zapeljala v reko Krko. Voznica se je še pred prihodom gasilcev rešila iz vozila na brežino. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, z avtodvigalom izvlekli vozilo nazaj na cesto, odklopili akumulator ter na gladini reke Krke nevtralizirali razlite tekočine.

S ceste med drevesa

Ob 6.45 je na cesti Velika vas pri Krškem–Brezje pri Senušah, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se ustavilo med drevesi. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu in do prihoda policije usmerjali promet. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

V Krko neznana, bela snov

Ob 12.19 so pod Kandijskim mostom ob Ragovski ulici v Novem mestu opazili, da v reko Krko iz kanalizacijske cevi priteka neznana bela snov. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju odvzeli vzorec. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

M. K.