Direktorica ZD NM Alenka Simonič: prazne čakalnice ne pomenijo, da ne delamo

1.4.2022 | 08:30

Mag. Alenka Simonič pove, da so družinski zdravniki preobremenjeni. Ambulanta prejme tudi po 200 do 300 mejlov na dan. (foto: L. M.)

Novo mesto - Epidemiološka situacija zaradi covid-19 se je pri nas umirila in večina živi že skoraj kot prej, brez ukrepov in omejitev. Je prav, da smo se tako razpustili, če vemo, da je koronavirus še med nami in da se število okužb v zadnjih dnevih povečuje?

To smo med drugim povprašali direktorico Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto mag. Alenka Simonič, dr. med., spec. spl. med., ki je povedala še, kako so organizirali delo po koroni, s kakšnimi problemi se srečujejo zdravniki in bolniki, zakaj je upadlo zanimanje za cepljenje in testiranje, ali so že obravnavali kakega ukrajinskega begunca, itd.

Ali izboljšane epidemiološke razmere vplivajo na večjo dostopnost do osebnih zdravnikov v vašem zavodu? Ljudje so se dosti pritoževali, da je težko priti do svojega zdravnika …

Zdaj, ko so se razmere izboljšale, je gotovo več fizičnih obiskov v ambulantah, kar je prav. Čakalnice so sicer prazne, dva ali trije največ sedijo pred ambulanto, ampak to ne pomeni, da ne delamo - pacienti so naročeni. Ker z okužbami s koronavirusom še ni konec, pa tudi z ostalimi, se moramo tega držati in želimo, da ta sistem ostane - v prid pacientom in zaposlenim.

Sicer pa smo se tudi prej vseskozi trudili, da so ljudje prišli do zdravnika, če so ga potrebovali oz. dobili storitev, ki so jo potrebovali.

Kakšen režim sedaj vlada ob vstopu v ZD?

Med epidemijo in zaostrenimi razmerami smo seveda prilagodili naše poti obravnave pacientov. Vstop v ZD je še vedno napovedan in nadzorovan ravno zaradi preprečevanja in obvladovanja širjenja okužb. Zavedati se moramo, da si kot javni zdravstveni zavod kakega večjega vdora okužb v sistem ne smemo privoščiti. To ogroža in lahko ogrozi našo dejavnost. Zato imamo na vhodu še vedno neke vrste triažo – ne kontrolira se več PCT pogoj, ampak se preveri, ali je oseba naročena in s kakšnim opravkom je prišla v ZD.

Pacienti so se v zadnjih dveh letih kar navadili na predhodno dogovarjanje z izbrano ambulanto o željeni storitvi, ki jo potrebujejo.

V zdravstvenem domu imamo tudi varnostnika, ki smo ga vpeljali med corono in ga obdržali – izkazal se je kot pametna in potrebna rešitev.

