Preklic velike požarne ogroženosti; danes brez elektrike

1.4.2022 | 07:00

Gasilci so si oddahnili, z dežjem so pojenjali požari v naravi, vozila ostajajo v garaži ... (foto: arhiv DL)

Uprava RS za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja, razglašeno 14. marca, na območju celotne države. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta tako tudi prenehala izvajati poostren nadzor.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD na izvodu S.O. ZUPANČIČEVA HIŠA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, izvod Nasproti TP.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2, izvod 3.KOMUNALA, 4. PROTI LAZAM LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEK, izvod 1.KOTNIK;

- do 8:30 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vrbje, nizkonapetostno omrežje – Vrtača med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Laše, nizkonapetostno omrežje – Pokojnik vas med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Krška vas med 8.15 in 12. uro.

M. K.