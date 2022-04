Še druga zmaga s Podčetrtkom

1.4.2022 | 08:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v vnaprej odigrani tekmi 7. kroga lige Nova KBM za prvaka sinoči premagali Terme Olimia s 96:85 (26:28, 47:44, 75:66).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Špendl (Maribor), Škrbec (Kranj), Palčič (Postojna).

* Krka: Stergar 2, Stipčević 17, Stavrov 7, Stipaničev 5, Škedelj 6, L. Lapornik 20 (1:1), M. Lapornik 7 (0:1), Macura 16 (2:3), Thomas 16 (5:5).

* Terme Olimia Podčetrtek: Muratović 19 (3:3), F. Škorjanc 2 (0:2), Williams 20 (5:9), Čebular 17 (3:5), Atanacković 23 (6:8), Vasilić 4 (2:4).

* Prosti meti: Krka 8:10, Terme Olimia 19:31.

* Met za tri točke: Krka 14:30 (L. Lapornik 5, Stipčević 5, Thomas, M. Lapornik, Stipaničev, Stavrov), Terme Olimia 6:25 (Muratović 2, Čebular 2, Atanacković, Williams).

* Osebne napake: Krka 26, Terme Olimia 15.

* Pet osebnih: Stipčević (40.).

Košarkarji Krke so v vnaprej odigrani tekmi 7. kroga lige Nova KBM za prvaka vpisali tretjo zmago v drugem delu. Pred domačimi gledalci so premagali Terme Olimia s 96:85.

Ekipi sta se srečali drugič v zadnjih treh tednih, podobno kot v Podčetrtku pa so bili Novomeščani premočan tekmec za oslabljeno zasedbo Davorja Brečka.

Ta je večino tekme odigral z zgolj sedmimi igralci, ki so se 25 minut uspešno kosali z gostitelji, v zadnji tretjini tekme pa je Krka uveljavila svojo kakovost in ob dobri ekipni predstavi prišla do zaslužene zmage.

Domači so zadeli 14 trojk, izgubili boj pod obročema (36:39), a so imeli dovolj razpoloženih posameznikov. Luka Lapornik je trojke metal 5:9 (20 točk, 5 podaj), Rok Stipčević je prav tako zadel pet trojk (5:8, 17 točk), po 16 točk pa sta prispevala Jurij Macura (9 skokov) in Adonis Thomas (met 7:12).

Pri gostih je Alfredo Williams za malo zgrešil trojnega dvojčka (20 točk, 9 podaj, 8 skokov), Nedžad Muratović je dosegel dvojnega dvojčka (19 točk, 11 skokov), največ točk pa je zbral Simo Atanacković - 23.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Pričakoval sem motiviranega nasprotnika, ki išče svojo priložnost. Bili so v dobrem ritmu, saj so premagali Cedevito Olimpijo in Šenčur v gosteh. To so želeli tudi danes, vendar smo izvlekli zmago. Ne morem biti zadovoljen z našo obrambo, saj smo na svojem parketu prejeli 85 točk, prav tako smo slabo zapirali gostujoče igralce, saj so nam pobrali 15 skokov pod našim košem. Gremo naprej. Zmago bi posvetil Janu Kosiju, ki se je poškodoval in čakamo na izvide, ali nam bo lahko pomagal do koca sezone.«

Krkaši imajo v ligo Nova KBM za prvaka tri zmage in dva poraza, naslednja tekma pa jih čaka v sredo, 6. 4., ko bodo gostovali pri Šenčurju. Že v soboto, 2. 4., ob 17.00 pa jih čaka domača tekma AdmiralBet ABA lige z Budučnostjo.

* Liga za prvaka:

- vnaprej odigran 7. krog (31. 3.):

Krka - Terme Olimia 96:85 (26:28, 47:44, 75:66)

* Lestvica:

1. Krka 5 3 2 415:391 8

2. Helios Suns 4 3 1 331:299 7

3. Terme Olimia 5 2 3 422:434 7

4. GGD Šenčur 4 2 2 295:304 6

5. Cedevita Olimpija 4 2 2 301:304 6

6. Nutrispoint Ilirija 4 1 3 311:343 5

STA; M. K.

