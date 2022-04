Od danes nekaj več kot enotedenska popolna zapora na cesti med Sevnico in Planino

1.4.2022 | 07:35

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sevnica/Šentjur - Od danes je zaradi obnove mostu čez vodotok Sevnična pri kraju Podgorje za nekaj več kot teden dni uvedena popolna zapora na regionalni cesti Boštanj-Planina pri Sevnici. Obvoz je urejen po državnih in lokalnih cestah na relaciji Orešje nad Sevnico-Sevnica-Spodnje Vranje-Lončarjev Dol-Podvrh-Zabukovje nad Sevnico in obratno.

Popolna zapora regionalne ceste je potrebna zaradi izvedbe hidroizolacije voziščne konstrukcije mostu in obnove asfaltne voziščne konstrukcije na premostitvenem objektu in cestišču, so v sporočilu za javnost pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Popolna zapora bo vzpostavljena v petek po jutranji prometni konici in bo trajala predvidoma do 9. aprila do 17. ure.

Cesta Planina-Sevnica sicer poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, pred nekaj manj kot tremi leti pa je bil na njej posodobljen ozek in nevaren 1,7-kilometrski odsek, ki je bil še zadnji makadamski odsek na slovenskih državnih cestah.

STA; M. K.