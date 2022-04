Na pošto prvi izračuni dohodnine za lani

1.4.2022 | 09:40

Finančna uprava RS (Furs) je včeraj zavezancem po pošti na dom poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2021. V tem paketu so ponavadi izračuni za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka. Izračuni za preostale bodo sledili konec maja.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga finančna uprava na podlagi uradnih evidenc, in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki ji jih morajo posredovati izplačevalci oz. zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.

Prvi sveženj so na pošto odpremili včeraj in jih lahko zavezanci pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih takoj v začetku aprila. Že pa lahko v svoj informativni izračun vpogledajo tisti, ki imajo na telefonu naloženo Fursovo aplikacijo eDavki.

V tem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 989.325 zavezancev, od tega 189.844 ali 19 odstotkov z doplačili, 336.817 ali 34 odstotkov z vračili in 462.664 ali 47 odstotkov pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 35,49 milijona evrov doplačil in 107,84 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 187 evrov, povprečni znesek vračila pa 320 evrov.

Rok za vložitev ugovora se bo iztekel 3. maja. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na plačilni račun do 31. maja.

Zavezanec mora v primeru nepravilnih ali nepopolnih podatkov podati ugovor, sicer stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Zaradi nekaj centov razlike pa ni treba vlagati ugovora, so opozorili na Fursu. Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo sledil 31. maja. V tem svežnju bodo tudi izračuni za zavezance brez urejenega rezidentskega statusa, kot tudi posamezne manjše skupine zavezancev, za katere Furs v marcu še nima celovitih podatkov.

Za vse zavezance velja, da lahko v približno mesecu dni po tem, ko informativni izračun dohodnine prejmejo, nanj vložijo ugovor. Če se z izračunom strinjajo, pa morajo morebitno premalo plačano dohodnino doplačati v ustreznem roku oz. preveč plačano dohodnino prejmejo vrnjeno na svoje bančne račune.

Informativnega izračuna pa še vedno ne bodo prejeli zavezanci, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o odmeri dohodnine. Ti bodo morali tako kot vsako leto napoved vložiti sami najpozneje do 1. avgusta.

Na Fursu so glede letošnje odmere dohodnine izpostavili posebnost pri regresu, delu plače za poslovno uspešnost in posebni davčni obravnavi določenih dodatkov, prejetih za delo v razmerah epidemije covida-19, določenih zaposlenih, ki se v skladu z zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije ne vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine za odmerno leto 2020 in 2021.

STA; M. K.