Pol stoletja MePZ Krka: Praznovanje začeli v Mirni Peči

1.4.2022 | 10:20

Foto: KD Četrtkova brenčanja v Mirni Peči

Mirna Peč

- Avlo Osnovne šole Toneta Pavčka v Mirni Peči so sinoči zapolnili čudoviti glasovi pevk in pevcev Mešanega pevskega zbora Krka, so sporočili organizatorji koncerta - KD Četrtkova brenčanja v Mirni Peči. Pod uigrano taktirko vodje Urške Eržek so pričarali ''edinstveno doživetje''. V njihovem prvem letošnjem nastopu so navdušili s pisanim glasbenim repertoarjem, ki je zajemal za vsakogar nekaj.

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Krka, ki v letošnjem letu praznujejo 50. obletnico delovanja, so praznovanje častitljivega jubileja začeli prav na Četrtkovih brenčanjih v Mirni Peči.

Na koncertu v avli Osnovne šole Toneta Pavčka so ''prebujali topla, prijetna in lepa čustva'' z ljudskimi napevi, pop in rock uspešnicami ter zimzelenimi popevkami. Skupno so zapeli 17 pesmi ter razveselili z edinstvenimi izvedbami pesmi Dolenjski furmani, Mamca, pošljite me po vodo, Pršmentana ti ljub'ca, Presenečenja, Dan ljubezni, Brez besed, Dancing Queen, Plešeš, Ti si vse, Everything I Do, Crazy little thing, Silvija, Bicikl, Črn tulipan, Led iz severa, Nisem več s tabo in Bit. Ob spremljavi klaviaturista Ernesta Mikliča so navdušili z mojstrskim prepletom petja, plesa in igre, ki je nudil nove brezmejne razsežnosti ob uigranosti glasov, teles in mimike.

Številčno občinstvo sta v polni avli Osnovne šole Toneta Pavčka vmes nasmejala zdaj že zelo prepoznavna lika Brenčačev, hišnik Štef in njegova hecna ljubica Pavla. Odigrala sta zabaven skeč s sočno vsebino, nabit z objemi in poželenjem, predvsem s strani Pavle. Čeprav se je morda komu na videz zazdelo, da se Štef otepa ljubezni, pa je v resnici nežna romantična dušica. Pavlo ima v resnici zelo rad in danes zjutraj sta že skupaj spila kavico. Tudi zlomljena metla, ki jo je skupila v navalu strasti, je popravljena in znova opravlja svojo najpomembnejšo nalogo – trdno sloni naslonjena v kotu Štefove črne kuhinje.

Obiskovalci so bili torej deležni edinstvene izkušnje, ki je ob prijetnih melodijah v njih prebudila navdih in radost ter ob pojavu Štefa in Pavle tudi navale smeha do solz. Lepo je bilo, pravijo v KD Brenčači, kjer se najlepše zahvaljujejo MePZ Krka za nastop, poslušalcem za lep obisk in vsem drugim, ki so kakor koli pripomogli pri organizaciji koncerta.

Aprila sledi pravljični večer za odrasle in maja doživetje pod zvezdami

Po marcu za prihodnji zadnji četrtek v mesecu, 28. aprila, pa Brenčači snujejo pravljični večer za odrasle, ko bodo knjižničarji - pravljičarji iz cele Slovenije popeljali obiskovalce v čaroben svet domišljije. Pravljice ne pridejo same in vsi ste prisrčno dobrodošli ob 19. uri v mirnopeški Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Maja - prvega meseca v letu, ki v imenu nima več črke "r" in ko se po pripovedovanju naših babic zemlja končno dovolj otopli, da lahko bosonogi tekamo naokoli – pripravljajo doživetje pod zvezdami, polno presenečenj, veselja in družabnosti. Podrobnosti o vseh njihovih prireditvah sledijo na Facebook in Instagram profilu "Četrtkova brenčanja v Mirni Peči". Napovednike pošiljajo tudi po elektronski pošti in vas pozivajo k prijavi na seznam mailing liste cetrtkova.brencanja@gmail.com.

M. K.