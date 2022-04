Sakura park - drevored japonskih češenj tudi v Kočevju

1.4.2022 | 11:25

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - V Kočevju na Dimnikarski poti ob reki Rinži so v tem tednu slavnostno odprli sakura park, drevored 30 japonskih okrasnih češenj. Te so na pobudo Veleposlaništva Japonske posajene ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo in v spomin na olimpijske in paralimpijske igre Tokio 2020.

Ob odprtju parka so goste nagovorili župan dr. Vladimir Prebilič, direktor Yaskawa Slovenija dr. Hubert Kosler, finančni direktor Slovenskih državnih gozdov Andrej Janša, olimpionik Miro Cerar in veleposlanik japonske Nj. Eksc. Hiromichi Matsushima. Dogodka sta se udeležila tudi predsednik Slovenskega paralimpijskega komiteja g. Damijan Lazar in generalni sekretar Slovensko-japonskega poslovnega sveta g. Miran Skender. Zasaditev drevoreda so namreč omogočili sponzorji projekta, to so podjetje Yaskawa Slovenija, ki je zagotovilo nakup dreves, Slovenski državni gozdovi, ki so poskrbeli za zasaditev dreves, Slovensko-japonski poslovni svet pa financira spominsko obeležje.

Sakura, kar je pravzaprav japonsko poimenovanje češenj, so eno najbolj priljubljenih dreves na Japonskem in so tudi simbol japonskega naroda. Vsako leto v času cvetenja, konec marca in začetek aprila, Japonci praznujejo praznik Hanami, z opazovanjem cvetočih dreves in uživanjem v njihovi lepoti. S tem se poklonijo obujenemu življenju in neskončnemu obnavljanju narave. 30 češenj ima sedaj v Kočevju tudi simboliko odličnega sodelovanja in prijateljstva med Japonsko in občino Kočevje, sporočajo iz slednje.

Župan dr. Vladimir Prebilič se je v pozdravnem nagovoru zahvalil vsem sodelujočim in izrazil zadovoljstvo, da z drevoredom sakura košček japonske tradicije in optimističnega sporočila prebujanja življenja in prenove, vnašamo tudi v naše okolje. Ob tem je dodal, da s projektom sakura potencialnim investitorjem pošiljamo tudi jasno sporočilo, da je občina Kočevje gospodarstvu prijazna občina.

Veleposlanik Japonske je v svojem nagovoru dejal, da drevored simbolizira posebno vez, ki se je vzpostavila sprva predvsem preko podjetja Yaskawa. Letos pa se rojeva novo prijateljstvo med Kočevjem in japonskim mestom Fukui. Mladi iz obeh mest bodo vzpostavili izmenjavo, ki bo zagotovila posebno novo vez na še globlji ravni, saj bodo otroci spoznavali obe kulturi in izkušnje, ki jih bo to prineslo, bodo zagotovo še poglobile prijateljske vezi in rodile nove uspešne zgodbe. Prebivalcem Kočevja pa je še zaželel, da vsako pomlad uživajo v čudovitih cvetovih japonskih češenj, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.

