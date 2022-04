Bili sta prehitri - ena trčila v drevo, druga zapeljala v Krko

1.4.2022 | 13:10

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjem dnevu intervenirali v 46. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 164 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Trebnjem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

Voznica lažje poškodovana

Včeraj nekaj pred 7. uro so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči med Leskovcem pri Krškem in Veliko vasjo. Opravili so ogled in ugotovili, da je 18-letna voznica začetnica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zapeljala v Krko, ker je bila prehitra

Policisti PP Novo mesto so ob 11.40 prejeli obvestilo, da naj bi na Grajski cesti na Otočcu voznica osebnega avtomobila z vozilom zdrsnila v reko Krko. 63-letna voznica se je uspela pravočasno rešiti, avtomobil pa so kasneje iz vode potegnili gasilci. Policisti so ugotovili, da je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, trčila v zaščitno ograjo in jo podrla, potem pa z vozilom zapeljala v Krko. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog.

S promilom alkohola in brez vozniške

Med kontrolo prometa na Mirni so policisti okoli 15. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4 in mu zaradi očitnih znakov opitosti odredili preizkus. 34-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,55 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Izginili bakreni žlebovi

V Adlešičih na območju PP Črnomelj je med 30. 3. in 31. 3. nekdo s strehe objekta potrgal bakrene odtočne cevi. Škode je za okoli 300 evrov.

Pridržali pijanega razgrajača

Nekaj pred 13. uro so policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški motil javni red in mir in nadlegoval goste. 23-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Na Obrežju zasegli ukraden touareg

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila VW touareg italijanskih registrskih oznak. Policisti so ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil 28. 3. ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli, 61-letnemu vozniku iz Srbije pa odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli na zaslišanje pred pristojno sodišče.

Migranti

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brežic izsledili in prijeli štiri državljane Kameruna, v Rigoncah državljana Turčije in v Dobovi tri državljane Afganistana.

