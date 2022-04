Tovornjak v drevo; oživljanje neuspešno

1.4.2022 | 18:50

Ilustrativna fotografija (foto: Društvo prvih posredovalcev)

Dopoldne ob 10.49 je v Zagorici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, tovorno vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v drevo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči Trebnje so voznika preventivno pregledali na kraju. Vozišče pa je očistil dežurni delavec komunalnega podjetja.

Oživljanje neuspešno

Ob 12.17 so v Trebči vasi, občina Žužemberk, gasilci PGD Dvor kot prvi posredovalci oživljali osebo do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Oživljanje je bilo žal neuspešno in je oseba preminula.

M. K.