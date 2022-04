Ljubezen po domače – sta Mija in Jure našla sorodni duši?

2.4.2022 | 10:00

Mija Rovtar iz Kočevja je vesela, da je sodelovala v oddaji Ljubezen po domače.

Mija Rovtar s kandidati, ki so se borili za njeno naklonjenost.

Kandidatke, ki so se "borile" za Juretovo naklonjenost.

Kočevje, Šentvid pri Stični - Ljubezen najbolj boli, ko je ni, pravi eden od številnih pregovorov o ljubezni. Da bi jo našla, sta se v novo sezono priljubljene oddaje Ljubezen po domače prijavila tudi 53-letna Mija Rovtar iz Kočevja ter 38-letni Jure Struna iz okolice Šentvida pri Stični. Mija ima za sabo srečen zakon, a je pred nekaj leti žal postala vdova, Jure pa se želi ustaliti ter ustvariti družino. Sta v šovu našla sorodni duši?

Mija Rovtar, ki je nedvomno ena od bolj simpatičnih junakinj letošnje oddaje Ljubezni po domače, živi z ostarelo 92-letno mamo v svoji hiši sredi Kočevja. Ko je mami, ki boleha za demenco, povedala novico za šov, se je mama nasmejala, rekoč, naj še njej katerega najdejo.

Mija: iskrica mora preskočiti

Seveda nam pred koncem šova, ki so ga snemali lani poleti, Mija, ki je vdova in ima izkušnjo iskrene in popolne ljubezni, ne sme povedati, kako se je vse razpletlo, čeprav gledalcem ni ostala skrita njena naklonjenost do Lovra, ki stanuje celo nedaleč od nje, v Kočevju, pa se do sedaj nista dobro poznala ... Pustimo se presenetiti.

Jure si želi ljubezni in družino

Jure Struna je doma iz vasi Temenica v ivanški občini.

Jure Struna je inštruktor jahanja in prihaja iz vasi Temenica, blizu Šentvida pri Stični, v ivanški občini. Tu ima ekološko kmetijo z 22 konji in konjeniški ranč.

Od nekdaj so bili njegova ljubezen konji in tako je počasi govedorejsko kmetijo, ki sta jo zasnovala njegova stara starša, kjer je od malih nog rad pomagal, preusmerjal v konjeništvo.

Čeprav je vse dneve zaposlen in mu res ni dolgčas, pa si želi prave ljubezni. Nekaj ponesrečenih ljubezenskih zvez ima za sabo, pri 38-letih pa želi ob sebi žensko, s katero se bosta imela rada, se razumela, pogovarjala, skupaj delala ter si tudi ustvarila družino.

Lidija Markelj, foto: POP TV