Na cesto se je privalila korenina

2.4.2022 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.15 se je na cesto med naseljema Potok in Planina, občina Kostel, privalila večja korenina. Z vozišča so jo odstranili gasilci PGD Vas Fara.

Olje na cesti

Ob 16.36 se je na cesti med naseljema Kanižarica in Kvasica, občina Črnomelj, razlilo hidravlično olje. Gasilci PGD Črnomelj so razmastili in očistili cestišče na dolžini okoli 1500 metrov. Za zavarovanje s prometno signalizacijo je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. Obveščene so bile pristojne službe.

Ponekod težave z ognjem ...

Ob 22.40 so v gozdu nad Rožič Vrhom, občina Črnomelj, goreli odpadki. Gasilci PGD Rodine in Rožič vrh so pogasili večji kup mešanih odpadkov na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

... drugje z vodo

Ob 16.40 so gasilci PGD Brežice v ulici Stanka Škalerja v Brežicah do prihoda zaposlenih komunalnega podjetja prečrpavali vodo iz vodovodnega jaška, ki je ogrožala stanovanjsko hišo, in nudili nadaljnjo pomoč.

M. K.