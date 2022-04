Trebanjci poraženi prvič v sezoni

2.4.2022 | 09:10

Foto: RK Trimo Trebnje

Ormož - Trebanjskim rokometašem je spodletelo na gostovanju pri Jeruzalemu Ormožu. Gostitelji so vodili že po polovici obračuna, na koncu pa je za zmago (27:26) zadel Bojan Čudič, ki je s sedmih metrov premagal brata v vratih Trima Trebnjega, Aljošo Čudiča.

* Dvorana Hardek, gledalcev 400, sodnika: Teršek in Žibret.

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Mlač Černe, Čudič 3 (2), Voljč, Pungartnik 3, Fergola, Žuran 6, Bogadi 5, M. Hebar 1, Pandev, Kosi 2, Krabonja, Ćirović 6, Škrinjar 1.

* Trimo Trebnje: Čudič, Brana, Slatinek Jovičić 2, Višček 4, Horvat 6, Didovič, Radojković 3, Ončev 1 (1), Lazarevski 1, Potočnik 2, Udovič 1, Cirar 5 (1), Miklavec, Glavaš, Florjančič 1, Ćorsović.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 3 (2), Trimo Trebnje 6 (2).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 12, Trimo Trebnje 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Drugouvrščenim Trebanjcem je spodrsnilo v Prlekiji, po včerajšnjem porazu so se za njih bržkone tudi razblinile sanje o naslovu državnih prvakov. Vodilni Celjani, ki so včeraj zmagali v Škofji Loki, imajo šest krogov pred koncem osem točk prednosti, Trebanjci pa imajo v dobrem še dve zaostali tekmi proti v zadnjem času zelo vročim Velenjčanom, ki so trenutno na tretje mestu, in domačo tekmo proti Ormožanom.

Vinarji iz Ormoža so dosegli najbolj odmevno zmago v tej sezoni. Od prve minute so prikazali fanatično predstavo in bili večji del dvoboja v vodstvu. Na veliki odmor so se podali s prednostjo dveh golov (12:10), a so jih Dolenjci v 38. minuti ujeli in tekmo postavili v začetno izhodišče (15:15).

V nadaljevanju se je v dvorani Hardek odvijal ogorčen boj za vsako žogo, na veliko veselje domačih gledalcev pa so bili v ospredju njihovi ljubljenci. Ormožani so v 48. minuti povedli s 23:19, v 57. minuti pa imeli prednost treh golov (26:23).

A izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana niso izobesili bele zastave, po golih Tošeta Ončeva, Gregorja Potočnika in Uroša Udoviča so v zadnji minuti izenačili na 26:26. Domači trener Saša Prapotnik je zahteval minuto odmora, po njej so gostitelji izsilili sedemmetrovko, zmagoviti gol pa je dosegel Bojan Čudič.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Rok Žuran s sedmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Alen Skledar s 13 obrambami. Za gostujočo ekipo, ki je zastreljala kar štiri sedemmetrovke, je Gašper Horvat dosegel šest golov.

IZJAVI PO TEKMI

Alen Skledar, vratar Jeruzalema Ormoža: "Tekmo smo začeli točno tako, kot smo si želeli. Le v nekaj trenutkih smo tekmecu dovolili, da povede za gol. Škoda za nekoliko slabši zaključek prvega polčasa, ko smo zapravili štiri zadetke prednosti. Tudi v nadaljevanju Trebanjcem nismo pustili, da povedejo. Na koncu smo se malo ustavili in gostje so nas ujeli. Vseeno menim, da je naša zmaga zaslužena. Vse čestitke kapetanu Čudiču za mojstrsko izvedeno zadnjo sedemmetrovko."

Gašper Horvat, rokometaš Trima Trebnjega: "Čestitke gostiteljem za zmago in borbeno predstavo. Dveh točk so nas stali zgrešeni streli. Gremo naprej, še vedno stremimo k enakim ciljem."

Trebanjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila LL Grosist Slovan.

* Izidi, 20. krog:

- petek, 1. april:

Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško 30:35 (12:19)

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 27:26 (12:10)

- sobota, 2. april:

17.30 LL Grosist Slovan - Slovenj Gradec 2011

19.00 Riko Ribnica - Ljubljana

19.00 Koper - Gorenje Velenje

19.00 Maribor Branik - Sviš Ivančna Gorica

20.00 Herz Šmartno - Dobova

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 20 19 1 0 664:505 39

2. Trimo Trebnje 18 14 3 1 526:457 31

3. Gorenje Velenje 18 13 1 4 571:448 27

4. Riko Ribnica 19 12 1 6 552:533 25

5. Urbanscape Loka 20 11 0 9 524:503 22

6. Koper 19 9 1 9 524:504 19

7. Slovenj Gradec 2011 19 9 1 9 531:519 19

8. Maribor Branik 19 8 1 10 491:523 17

9. Jeruzalem Ormož 19 7 2 10 515:560 16

10. LL Grosist Slovan 17 7 1 9 440:462 15

11. Dobova 19 7 1 11 493:539 15

12. Sviš Ivančna Gorica 19 4 0 15 473:547 8

13. Ljubljana 18 2 1 15 501:567 5

14. Herz Šmartno 18 1 2 15 451:589 4

STA; M. K.