Gradnja kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki v polnem teku

2.4.2022 | 11:45

Velika Vas - Veliki Podlog (fotografije: Občina Krško)

Dobe - Kostanjevica na Krki

Drnovo - Velika Vas

Pristava - Križaj

Krško - Mestna občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki sta s februarjem začeli skupni projekt gradnje kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki v dolžini 19,5 kilometra, ki naj bi bila dokončana do maja 2023. Trenutno dela potekajo na odsekih Velika vas–Veliki Podlog, Drnovo–Velika vas, Pristava–-Križaj in Dobe–Kostanjevica na Krki.



Trasa poteka od križišča pri stadionu Matije Gubca Krško, nadaljuje mimo pokopališča do Žadovinka, skozi Brege in Drnovo do Velike vasi, naprej v smeri Velikega Podloga po nadvozu nad avtocesto, se v Velikem Podlogu priključi na državno cesto Drnovo-Križaj, od Križaja do Kostanjevice ter se zaključi v Prekopi.

Na odseku Velika vas–Veliki Podlog je že izvedena kompletna voziščna konstrukcija, na novo je položena kanalizacija širokopasovnega omrežja, sledi asfaltiranje, sporočajo iz krške občine.

Na odseku Drnovo–Velika vas so dela po izkopu v fazi priprave na asfaltiranje.

Na odseku Pristava–Križaj so v zaključni fazi dela prestavitve namakalnega sistema, obenem pa tudi prestavitev in zaščita obstoječega voda telekomunikacijskega omrežja.

Na odseku Dobe–Kostanjevica na Krki pa je bil izveden široki izkop, trenutno potekajo dela za izvedbo drenaže.

M. K.