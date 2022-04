Slovenijo pobelil aprilski sneg

2.4.2022

Meja sneženja se je danes spustila do nižin, številni prebivalci so se prebudili v zimsko jutro. Sneženje je zajelo dele Gorenjske, Prekmurja, Štajerske, Dolenjske in Notranjske, tudi osrednjeslovensko regijo. Napovedi kažejo, da lahko lokalno zapade tudi več kot 10 centimetrov snega. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi nevarnosti plazov zaprta.

Hladnejši zrak je državo preplavil od severovzhoda, meja sneženja pa se postopno spušča, so zapisali na portalu Neurje. Že zjutraj je v severovzhodni, severni in osrednji Sloveniji marsikje snežilo do nižin.

Zimske razmere bodo predvsem v višje ležečih krajih. Po poročanju portala bo nad okoli 500 metrov nadmorske višine ponekod zapadlo od pet do 15 centimetrov novega snega, nad 800 metri nadmorske višine pa lahko lokalno tudi več.

Na območjih, kjer se sneg oprijema vozišča, je še vedno obvezna zimska oprema, ob tem opozarja Prometno informacijski center za državne ceste. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov zaprta za ves promet.

Na cesti čez prelaz Korensko sedlo so obvezne verige na avstrijski strani.

Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani na mejnem prehodu Babno Polje velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, še navaja portal.

Padavine popoldne oslabele, zvečer spet okrepile

Po napovedih Agencije RS za okolje bodo padavine popoldne oslabele, meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Najvišje dnevne temperature bodo od dve do šest, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Zvečer se bodo padavine od severa znova nekoliko okrepile in zajele večji del Slovenije. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 metrov. Padavine bodo ponoči ponehale. V severni Sloveniji bo prehodno zapihal severnik, na Primorskem šibka burja.

Obeti

V nedeljo bo pretežno oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter, najvišje dnevne temperature bodo od šest do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

V ponedeljek se obeta delno jasno vreme s hladnim jutrom, v torek pa bo na na vzhodu sončno, drugod bo občasno več oblačnosti.

