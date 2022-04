Še letos izgradnja krožišča v Gabrovčcu in prenova ceste Zagradec – Ambrus

2.4.2022 | 16:00

Gradbišče nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem (foto: Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Ivanška občina je z državo podpisala sporazum o sofinanciranju za ureditev regionalne ceste Krška vas – Gabrovčec. Prenova 1,8 milijona vredne naložbe zajema tudi izgradnjo prepotrebnega krožišča v Gabrovčcu. S tem se bo bistveno izboljšala prometna varnost udeležencev v prometu, sporočajo iz Ivančne Gorice.

Župan Dušan Strnad je povedal, da ima občina na infrastrukturnem področju velike potrebe. Omenil je začetek gradnje nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem in sočasno izgradnjo zahodne obvoznice, ki jo gradi Občina v lastni režiji.

Še letos bo prenovljena tudi državna cesta Zagradec – Ambrus – Žvirče.

Poleg omenjenih prenov je župan Dušan Strnad izpostavil tudi prepotrebno prenovo preostanka državnega odseka Ljubljanske ceste z ureditvijo glavnega križišča v Ivančni Gorici, ki pelje proti Stični, podjetjema Livar in Akrapovič ter proti avtocesti.

Do samostojne Policijske postaje Ivančna Gorica

Župan Dušan Strnad je tudi pozdravil predlog, da se v Ivančni Gorici ustanovi samostojna policijska postaja Ivančna Gorica. Kot je povedal, je Občina od samostojnosti skoraj podvojila število občank in občanov. »Občina se sicer razprostira na 227 km2 in je s 137 naselij na drugem mestu po številu naselij v Sloveniji. To terja tudi dodatno skrb naših občank in občanov na področju varnosti.«

Primerno lokacijo morajo v občini še določiti.

M. K.