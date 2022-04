FOTO: Na cestah trikrat počilo, osem ranjenih

2.4.2022 | 18:50

Nesreča pri Jelovcu ...

... in v Vrhovem (več fotografij spodaj v fotogaleriji; PGD Sevnica)

Ob 13.10 sta na cesti Boštanj – Mokronog pri naselju Jelovec, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, pogasili začetni požar na vozilu, preprečili iztekanje ter posuli že iztekle motorne tekočine, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, nudili prvo pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev in pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanih oseb. Reševalci NMP Sevnica so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju, dve poškodovani osebi pa prepeljali v SB Novo mesto. Dežurni delavec CGP Sevnica je očistil cestišče.

Ob 15.30 je v Vrhovem, občina Radeče, osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci PGD Sevnica in PGE Celje so zavarovali kraj, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem NMP, posipali razlite motorne tekočine in preprečili nadaljnje iztekanje. Reševalci NMP Laško in Sevnica so oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih odpeljali v bolnišnico.

Ob 15.09 je na cesti Novo mesto - Metlika pri Koroški vasi, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste na brežino in pristala na travniku. Na kraj nesreče so pripeljali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika, ki so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu.

Gorelo v pečici

Ob 7.30 je v naselju Stara cerkev, občina Kočevje, gorelo v pečici. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in Stara cerkev, ki so iz pečice odstranili hrano, iznesli pečico iz objekta in prezračili prostor.

Drevo na cesti

Ob 10.39 je na cesti od Trebelnega proti Češnjicam podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci Komunale Trebnje so ga razžagali in odstranili s cestišča.

Gasilci odpirali avto

Ob 10.03 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil.

M. K.

