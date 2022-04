V Šmihelu ob zaključnih prenovitvenih delih popolna zapora ceste mimo šole

3.4.2022 | 16:30

Foto: arhiv Lokalno.si

Novo mesto - V Novem mestu bodo ob asfaltiranju in zaključnih prenovitvenih delih v torek za štiri dni za promet zaprli glavno šmihelsko vpadnico oz. državno cesto ob Osnovni šoli Šmihel. Z asfaltiranjem tamkajšnjega 200-metrskega cestnega odseka bodo končali tudi celovito prenovo cestišča od Košenic do pokopališča v Šmihelu, so sporočili z novomeške občine.

Omenjeni cestni odsek bo za vozila zaprt do vključno petka, 8. aprila, obvoz bo urejen. Štiridnevno popolno zaporo bodo prvi dan vzpostavili po jutranji prometni konici in sicer med šmihelskim pokopališčem in križiščem s Smrečnikovo ulico.

Obvoz bo možen po cesti Šmihel-Ruperč vrh-Poganci-Žabja vas-Kandija in v obratni smeri. Stanovalcem ob zaprti trasi bo dostop z vozili omogočen v dogovoru z vodjo gradbišča, za pešce bodo uredili označen prehod.

Po končanem asfaltiranju in večletni prenovi bo promet po državni cesti v Šmihelu ponovno tekel nemoteno, do konca aprila pa bodo ob cestišču opravljali še manjša zaključna dela in urejali signalizacijo, so še dodali na novomeški občini.

M. K.