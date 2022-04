Remija za Ribnico in Dobovo, poraz za Ivančane

3.4.2022 | 08:45

Po petkovih zmagah Celjanov in Ormožanov, ki so premagali Trebanjce, so v soboto dve točki v žep pospravili še Velenjčani, Mariborčani in Slovenjgradčani, z remijem pa sta se končala dvoboja med Rikom Ribnico in Ljubljano ter Herzem Šmartnim in Dobovo.

RD RIKO RIBNICA : MRK LJUBLJANA 34:34 (19:16)

Ranisavljević 7, Simić 6;

Igralec tekme: Žiga Rebevšek (MRK Ljubljana)

V deželi suhe robe so domači gledalci spremljali izenačen in napet obračun. Čeprav so ljubljenci ribniškega občinstva večji del tekme preživeli v vodstvu, se je dvoboj med Rikom Ribnico ter Ljubljano končal z delitvijo točk.

Spopad četrtouvrščenih Ribničanov ter Ljubljančanov, ki na lestvici Lige NLB zasedajo trinajsto mesto, je že v uvodnih minutah napovedoval dramatično končnico. Čeprav so se gostitelji uspeli zgodaj odlepiti na dva gola prednosti, so jim gostje vztrajno dihali za ovratnik. Izid je bil tako po desetih odigranih minutah popolnoma poravnan (10:10), izbranci Roberta Beguša pa so si do odmora vendarle uspeli ustvariti tri zadetke prednosti (19:16).

Tudi nadaljevanje rokometnega spektakla se je odvijalo v znamenju želje po zmagi na obeh straneh. Gostje iz prestolnice so, kljub znova odlično razpoloženemu Sandru Meštriću v vratih Rika Ribnice, ves čas držali priključek domači ekipi. Ta je v zadnje pol minute tekme vstopila z zadetkom prednosti in žogo v svoji posesti, a bila v napadu za potrditev zmage neuspešna. Ljubljančani so izkoristili priložnost, zatresli mrežo Ribničanov, v izdihljajih tekme pa je zasedbi Romana Šimona pomembno točko z obrambo zagotovil Žiga Rebevšek.

IZJAVI PO TEKMI

Stefan Ranisavljević, rokometaš Rika Ribnice: "Dobro smo se pripravili na tekmo, vendar je bila tokrat sreča na strani gostov. Bili smo nedisciplinirani tako v obrambi kot v napadu. Imeli smo veliko prehitrih strelov. To nas je stalo zmage na domačem parketu. Škoda za točko. Gremo v Slovenj Gradec, kjer bomo dali vse od sebe."

Žiga Rebevšek, vratar Ljubljane: "Mislim, da je za nami dobra tekma. Gledalci so prišli na svoj račun. V prvem polčasu smo bili polovični, v drugem pa smo strnili svoje vrste. Trdo delo na treningih nas je nagradilo. Mislim, da smo zasluženo osvojili točko. Hvala soigralcem in trenerju, ki so se borili za to. Gremo naprej."

RK MARIBOR BRANIK : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 27:23 (11:14)

Janc 7, Lorger 5; Zavodnik 7 (2), Bevec in Tekavec po 3.

Igralec tekme: Mitja Janc (RK Maribor Branik)

V prvem polčasu dvoboja v Mariboru sta se ekipi izmenjevali v vodstvu. Še v 11. minuti so gostitelji vodili za dva gola (6:4), nato pa so gostje prišli do preobrata. Štiri minute pred koncem prvega polčasa je namreč Jan Hočevar zadel za 12:8. Pritisk Mariborčanov so izbranci Aleksandra Polaka v končnici zdržali in na odmor odšli s tremi goli zaloge (14:11). Rokometaši Maribora Branika so tudi v drugem polčasu dolgo lovili zaostanek za tekmeci. Pri rezultatu 22:22 pa jim je nato uspel delni izid 4:0, s katerim so strli odpor gostov.

V domači zasedbi je bil strelsko najbolj učinkovit Mitja Janc, v gostujoči pa Denis Zavodnik. Oba sta dosegla po sedem golov.

Mariborčani bodo v prihodnjem krogu doma gostili Urbanscape Loko, zasedba SVIŠ Ivančne Gorice pa pričakuje Herz Šmartno.

IZJAVI PO TEKMI

Luka Žvižej, trener Maribora Branika: "Na koncu smo dobili točki, ki smo si ju želeli. V drugem polčasu smo prikazali pravi obraz v obrambi in v napadu. Tekmo smo dobro začeli, nato pa so sledile črne minute, ko igra nikakor ni stekla. Vedeli smo, da bomo v drugem delu zmogli. Rokometaši so dali vse od sebe in pokazali, da je ekipa tista, ki zmaguje."

Aleksander Polak, trener SVIŠ Ivančne Gorice: "Zahtevna tekma in na koncu zaslužena zmaga Maribora Branika. Težko je karkoli reči. Najbolj moteče je, da po tekmi govorimo o prerivanju, do katerega je po mojem mnenju prišlo zaradi sodniškega para. Nista oškodovala nas, slabo sta sodila za obe ekipi. Na žalost je prišlo do neljubih trenutkov. Še enkrat čestitke Mariborčanom in srečno v nadaljevanju sezone."

RD HERZ ŠMARTNO : RK DOBOVA 29:29 (15:15)

Justin 8 (3), Cirar 7; Zvonimir Šafranko 7, Mlakar (2), Šukič in Nešić po 5.

Igralec tekme: Rudolf Zvonimir Šafranko (RK Dobova)

Rokometaši Herza Šmartnega so bili v dvorani Pungrt proti Dobovi na pragu druge zmage v tej sezoni Lige NLB. V 55. minuti so imeli lepo prednost treh golov (24:21), a so v končnici močno popustili. Izbranci Damjana Radanoviča so naredili delni izid 3:0, izenačujoči gol pa je v izdihljajih zadel Denis Ferenčak.

V domači ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Andraž Justin z osmimi in Benjamin Cirar s sedmimi goli, v gostujoči pa Rudolf Zvonimir Šafranko s sedmimi.

Herz Šmartno bo v prihodnjem krogu gostoval v Ivančni Gorici, Dobova pa bo gostila Koper.

IZJAVI PO TEKMI

Benjamin Cirar, rokometaš Herza Šmartnega: "Pokazali smo, da smo lahko popolnoma enakovreden tekmec. V tekmo smo vstopili z željo po novemu paru točk. Na koncu sta nas nezbranost in nespametnost stali zmage. Hvala vsem navijačem, da so nas prišli spodbujat. Mislim, da je bil obračun za njih dober, čeprav se je končal z nekaj grenkega priokusa."

Rudolf Zvonimir Šafranko, rokometaš Dobove: "Bila je dobra tekma od začetka do konca. Ekipa Herza Šmartnega je bila vse čas rezultatsko nekoliko pred nami. Na koncu se je enim in drugim pripetilo ogromno napak. Nam se je v končnici bolj poklopilo in dosegli smo zaslužen remi. Oboji smo se borili do konca. Zagotovo je bil dvoboj razburljiv tudi za navijače. Čestitam Herzu Šmartnemu."

* Izidi, 20. krog:

- petek, 1. april:

Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško 30:35 (12:19)

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 27:26 (12:10)

- sobota, 2. april:

LL Grosist Slovan - Slovenj Gradec 2011 24:29 (11:16)

Riko Ribnica - Ljubljana 34:34 (19:16)

Koper - Gorenje Velenje 28:33 (13:18)

Maribor Branik - Sviš Ivančna Gorica 26:23 (11:14)

Herz Šmartno - Dobova 29:29 (15:15)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 20 19 1 0 664:505 39

2. Trimo Trebnje 18 14 3 1 526:457 31

3. Gorenje Velenje 19 14 1 4 604:476 29

4. Riko Ribnica 20 12 2 6 586:567 26

5. Urbanscape Loka 20 11 0 9 524:503 22

6. Slovenj Gradec 2011 20 10 1 9 560:543 21

7. Maribor Branik 20 9 1 10 518:546 19

8. Koper 20 9 1 10 552:537 19

9. Jeruzalem Ormož 19 7 2 10 515:560 16

10. Dobova 20 7 2 11 522:568 16

11. LL Grosist Slovan 18 7 1 10 464:491 15

12. Sviš Ivančna Gorica 20 4 0 16 496:574 8

13. Ljubljana 19 2 2 15 535:601 6

14. Herz Šmartno 19 1 3 15 480:618 5

