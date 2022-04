Novomeščanke mirno na povratni obračun

3.4.2022 | 08:25

Foto: FB ŽRK Krka

Četrtfinalni boji 1. ženske rokometne lige so v polnem zamahu. V soboto so zmage zabeležile ekipe Krke iz Novega mesta, Mlinotesta Ajdovščine, Vrhnike in Trga ABC Izole.

Novomeščanke so bile zanesljive proti ekipi Litije. Vodile so od 6. minute obračuna, prednost skozi tekmo višale in na koncu zmago slavile z 11 goli prednosti (35:24).

ŽRD LITIJA : ŽRK KRKA NOVO MESTO 24:35 (14:20)

Hauptman in Kogovšek (2) po 7; Kramar in Novak (5) po 10.

STATISTIKA

Novomeščanke so potrebovale nekaj minut, da so se ogrele. V 6. minuti, ko je bil rezultat še poravnan na 2:2, so stopile na plin in začele lov na tretjo zmago proti ekipi Litiji v tej sezoni 1. ženske rokometne lige. V 19. minuti je Nika Petkovič zadela za pet golov naskoka (13:8), pet minut pred koncem prvega dela pa so gostje vodile že za osem (18:10). Trije zaporedni goli Mance Kogovšek gostiteljicam niso pomagali. Do odmora so se uspele približati na 14:20. V drugem polčasu se tehtnica ni prevesila na stran izbrank Boštjana Kogovška. V 41. minuti so Novomeščanke povedle za deset (27:17) in tekma je bila odločena. Gostiteljice so se do konca trudile zmanjšati zaostanek, a jim ni uspelo. Dolenjke so bile boljše za 11 golov.

V zasedbi Krkeiz Novega mesta sta kar dve rokometašici dosegli dvomestno število golov. Petra Kramar in Erin Novak sta bili uspešni desetkrat. Na drugi strani sta po sedem golov vpisali Blažka Hauptman in Manca Kogovšek.

Povratna tekma bo v petek, 15. aprila, ob 19.00.

IZJAVI PO TEKMI

Brina Ambrož, rokometašica Litije: "S soigralkami smo pokazale premalo borbe in preveč napak, kar je vodilo do takšnega rezultata. Čestitam ekipi Krke Novega mesta za zasluženo zmago."

Gašper Kovač, trener Krke Novega mesta: "Pričakovali smo malce zahtevnejšo tekmo. Pripravili smo se na Litijanke, saj smo se zavedali, da gre za edino ekipo s spodnjega dela lestvice, ki nas lahko ogrozi. Mislim, da smo odigrali odlično tekmo, za moje pojme celo najboljšo. Na povratno tekmo v Novo mesto gremo mirno."

* Izidi:

- četrtfinale, prve tekme:

- modra skupina:

- petek, 1. april:

Zagorje - Z'dežele 20:37 (12:18)

- sobota, 2. april:

Litija - Krka 24:35 (14:20)

Ptuj - Mlinotest Ajdovščina 26:39 (14:16)

- zelena skupina:

- sobota, 2. april:

Vrhnika - Zelene doline Žalec 28:26 (18:16)

Sava Kranj - Trgo ABC Izola 19:26 (7:14)

- nedelja, 3. april:

18.00 Zvezda Logatec - Olimpija

STA; M. K.