Krko le še čudež reši pred izpadom

3.4.2022 | 09:10

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 25. krogu lige Aba izgubili z Budućnostjo s 72:84 (13:24, 30:49, 44:69).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki: Radojković, Kruljac, Terlević (vsi Hrvaška).

* Krka: Stergar 4 (4:4), Stipčević 13 (1:2), Špan 2, Stavrov 11, Stipaničev 9 (1:2), Škedelj 9 (2:2), L. Lapornik 2, M. Lapornik 9, Macura 7 (3:6), Thomas 6.

* Budućnost: Cobbs 4 (1:1), Atić 15, Micov 4, Barović 5 (1:2), D. Nikolić 3, Tarolis 9 (4:6), Z. Nikolić 12, Jagodić Kuridža 8 (2:2), Drobnjak 5, Popović 10 (5:5), Perry 9.

* Prosti meti: Krka 11:18, Budućnost 13:16.

* Met za tri točke: Krka 13:34 (Stipčević 4, M. Lapornik 3, Stavrov 3, Stipaničev 2, Škedelj), Budućnost 11:23 (Perry 3, Jagodić Kuridža 2, Cobbs, Atić, D. Nikolić, Tarolis, Drobnjak, Popović).

* Osebne napake: Krka 24, Budućnost 20.

* Pet osebnih: /.

Krkaši, ki so igrali brez poškodovanega Jana Kosija, med tekmo pa so ostali še brez Adonisa Thomasa, so doživeli devetnajsti poraz v ligi Aba in le še čudež jih lahko reši pred izpadom iz regionalnega tekmovanja. Novomeščani morajo do konca rednega dela dobiti vse tri tekme, hkrati pa upati, da bo njihov edini tekmec v boju za predzadnje mesto, ki vodi v razigravanje za obstanek, Split, izgubil preostale tri preizkušnje.

Krka ima na zadnjem mestu izkupiček 4-16, Split, ki ima boljše medsebojno razmerje, pa 6-17. Novomeščani bodo v naslednjih dveh krogih gostovali pri Igokeji in Mornarju ter tekmovanje končali doma proti Megi, Dalmatinci pa bodo gostili FMP, Zadar in Budućnost.

Varovanci trenerja Daliborja Damjanovića so bili včeraj brez možnosti za presenečenje. Budućnost, ki se poteguje za čim boljše izhodišče pred končnico, je vodila od prve do zadnje minute. Prvo dvomestno prednost si je priigrala že po petih minutah, ko je semafor dvorani Leona Štuklja kazal rezultat 15:3.

Krka je poraz omilila v zadnji četrtini, ki jo je dobila z 28:15, zanimivo pa je, da so se pravi vsi igralci obeh ekip, ki so stopili na parket, vpisali med strelce. Pri domačih je Rok Stipčević zbral 13 točk, v vrstah Budućnosti pa je bil prvi strelec Edin Atić (15).

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Budučnosti za zasluženo zmago. Začeli smo zelo slabo, še posebej v obrambi na strani pomoči. S tem smo Budučnosti dovolili, da se razigra in doseže veliko lahkih košev. Tudi v napadu smo imeli veliko zgrešenih zicerjev. Razlika je hitro narasla, malo zaradi naši napak, več pa zaradi Budučnosti, ki ima veliko talenta, ogromno izkušenj in kakovostnih posameznikov, vodi pa jih odlično Aleksandar Džikić. Kljub temu čestitke mojim fantom za borbo do konca. Med tekmo smo izgubili Adonisa Thomasa, že pred njo smo ostali brez Jana Kosija in s tako zmanjšano rotacijo je težko igrati. Macura in Stipaničev sta se tako morali varčevati, da ne naredita osebnih napak, hkrati pa sta morala biti fokusirana na igro.«

Aleksandar Džikić, trener Budućnosti VOLI: » Predvsem sem vesel, da sem se vrnil v Novo mesto in zabeležil zmago, saj jo nazadnje nisem. V zadnjih treh sezonah smo tukaj dvakrat izgubili in vesel sem, da smo tokrat šli resno v tekmo. Igrali smo z veliko energije, bile so tudi napake, a če narediš napako, pa te soigralec popravi, je vse drugače. Bili smo skupaj in to je dobro. Res nismo imeli dobrega marca, 2 zmagi in 6 porazov. Nekateri navijači so obtoževali upravo kluba, kar ni bilo najbolj potrebno, saj vem, kateri ljudje vodijo klub, na kakšen način, s koliko energije in ljubezni, pa tudi vloženih financ. Želijo, da bi bil klub tam, kjer bi vsi želeli, da bi bil. To ni najlažja stvar na svetu in zato me je to malo zmotilo. Verjamem, da bo tudi to, kar sedaj govorim, nekatere navijače zmotilo, a to sem enostavno moral povedati. Kar se tiče tekme, je bila Krka nevaren nasprotnik, kot je vsak, ki nima kaj izgubiti. Mladi igralci so bili sproščeni in potem igrajo bolje kot bi bilo mogoče. Zato je bilo važno, da zmagamo in nadaljujemo z osemdnevnim gostovanjem.«

Krkaši imajo v AdmiralBet ABA ligi štiri zmage in 19 porazov, v prihodnjem krogu pa bodo v nedeljo, 10. 4., gostovali pri Igokei v Laktaših. Še prej jih v sredo, 6. 4., čaka gostovanje v Ligi Nova KBM za prvaka pri Šenčurju.

STA; M. K.

