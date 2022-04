Ninamedia: Kako so občani mestnih občin zadovoljni s svojimi župani

3.4.2022 | 13:00

Gregor Macedoni (foto: arhiv DL)

Miran Stanko (foto: MO Krško)

Novo mesto/Krško - V letošnji raziskavi agencije Ninamedie o zadovoljstvu prebivalcev z delom županov mestnih občin so najvišje ocene dobili župani Slovenj Gradca Tilen Klugler, Ljubljane Zoran Janković, Murske Sobote Aleksander Jevšek ter Novega mesta Gregor Macedoni. Sledita županja Ptuja Nuška Gajšek in župan Krškega Miran Stanko.

Najnižje ocene pa so v tokratni, že peti tovrstni raziskavi dobili novogoriški župan Klemen Miklavčič, kranjski župan Matjaž Rakovec in župan Maribora Sašo Arsenovič, so izsledke raziskave Naj župan 2022 v Ninamedii povzeli v sporočilu za javnost.

Slovenjgraški župan Klugler je prejel oceno 3,94, če bi ponovno kandidiral, pa bi ga podprlo 68 odstotkov anketirancev. Županu anketirani pripisujejo zasluge za prenovo oz. gradnjo zimskega bazena in gradnjo stanovanj ter razvoj in obnovo mesta, najbolj pa mu zamerijo hvaljenje in arogantnost.

Ocena dela Zorana Jankovića znaša 3,80, kar je najvišja ocena zadovoljstva z delom župana prestolnice v vseh petih dosedanjih merjenjih. Kar 62,3 odstotka vprašanih bi glasovalo zanj, če bi ponovno kandidiral.

Ljubljančani so ocenili, da je Janković najbolj zaslužen za prenovo Cukrarne, splošni razvoj mesta in prenovo cest ter ulic, obnovo šol in vrtcev in ureditve zelenih površin, prav tako mu zasluge pripisujejo za brezplačni mestni prevoz za upokojence. Najbolj mu očitajo avtoritativno vodenje mesta.

Prebivalci Maribora so županu Arsenoviču namenili povprečno oceno 3,21, kar je enako kot v lanskem merjenju. V primeru ponovne kandidature bi ga za župana podprlo 38,8 odstotka vprašanih prebivalcev Maribora.

Na repu lestvice je pristal župan Nove Gorice Klemen Miklavič, čigar povprečna ocena je 2,64, kar je opazno nižja ocena kot pri preteklem merjenju. Prebivalci mu očitajo neodločnost, neaktivnost in nedostopnost kot tudi neizpolnjevanje predvolilnih obljub. Če bi bile volitve naslednjo nedeljo, bi ga ponovno volila slaba petina vprašanih.

Pozitiven premik je naredil nekdaj najslabše uvrščeni, koprski župan Aleš Bržan. Ta je letos ocenjen s povprečno oceno 3,33, kar je hkrati najvišja ocena župana glede na pretekla leta. Bržanu pripisujejo zasluge za urejenost plaž in izboljšano sodelovanje na vseh ravneh občine, pa tudi za gradnjo garažne hiše Belveder in uvedbo participativnega proračuna, predvsem pa da je umiril retoriko in komunikacijo ter da prisluhne občanom. Bržanu po drugi strani očitajo neodločnost, nesposobnost, pasivnost, prav tako pa menijo, da se preveč ukvarja z nekdanjim županom Popovičem in njegovo zapuščino. Če bi Bržan ponovno kandidiral, bi ga podprla slaba polovica anketiranih.

Splošno zadovoljstvo z župani je sicer nekoliko nižje kot lansko ter predlansko pomlad, ko so bile predvolilne obljube še sveže, a očitno pričakovanja ljudi po dobrem letu županovanj niso povsem zadovoljena, še ugotavljajo v Ninamedii.

Raziskavo je Ninamedia opravila med 28. januarjem in 16. februarjem letos. Vzorec po vsej državi je obsegal 15.843 oseb, delo županov pa so sodelujoči ocenjevali z ocenami od ena do pet.

STA; M. K.