FOTO: Smrtna žrtev na bivši hitri cesti - s ceste v ograjo in steber

3.4.2022 | 11:00

Foto: Policijske konotrole Dolenjska

Trebnje - Na cesti Trebnje-Novo mesto, pri Dolenjem Podborštu v občini Trebnje, je nekaj pred 9. uro prišlo do hude prometne nesreče. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste na odbojno ograjo, se prevrnilo in trčilo v podporni steber nadvoza. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, piše na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so kraj dogodka zavarovali, s tehničnim posegom iz razbitin avtomobila izrezali voznika in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.

Na kraju so bili prisotni reševalci Nujne medicinske pomoči Trebnje, ki vozniku niso mogli več pomagati, in dežurni delavec cestnega podjetja.

Kot navaja Prometno informacijski center za državne ceste RS, je regionalna cesta Trebnje-Grm pri Dolenjem Podborštu zaprta.

Dodano ob 13.20:

Cesta je spet odprta za promet.

M. K.