Gasilci v dveh stanovanjih našli mrtvi osebi - ena žrtev zastrupitve z nevarnimi plini, za drugo vzrok smrti ni znan

3.4.2022 | 14:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Foto: PGD Sevnica

Kostanjevica na Krki/Sevnica - Gasilci so danes dvakrat posredovali v stanovanjskih objektih, v katerih se je nahajala mrtva oseba. Prva oseba naj bi bila žrtev zastrupitve z nevarnimi plini v stanovanju v Malencah v občini Kostanjevica na Krki, vzrok smrti druge v stanovanju v Kamenici v občini Sevnica pa ni znan, piše na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so v Malencah posredovali tik pred deveto uro zjutraj. Vstopili so v stanovanjski objekt, v katerem se je nahajala mrtva oseba, pri tem pa z detektorjem preverili prisotnost nevarnih plinov ter pregledali in prezračili prostore.

Nekaj po deveti uri so posredovali še gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica, ki so s tehničnim posegom vstopili v stanovanjski objekt v Kamenici, v katerem je bila mrtva oseba. Posredovali so tudi policisti in reševalci Nujne medicinske pomoči Sevnica.

M. K.