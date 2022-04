FOTO: Na 12. državni razstavi pletenic kar šest z vsemi 30 točkami

3.4.2022 | 18:30

Šesterica, ki je v oceno prinesla pletenice, ki so dobile vseh možnih 30 točk.

Slastno in dišeče

Za pesem so poskrbeli ljudski pevci Vaški zvon ...

... in za smeh člani KUD Dober dan teater.

Prečna - Da je pletenica res lep in okusen okras vsake praznične mize, so znova pokazali v Prečni, kjer je danes po letu premora v prostorih nekdanje šole znova dišalo po tem najboljšem kruhu. Na 12. državno razstavo so iz različnih koncev Slovenije v ocenjevanje prejeli 44 skrbno pripravljenih pletenic. Od tega jih je 23 prejelo zlato priznanje, kar šest pa je doseglo vseh 30 možnih točk. Spekli so jih Anja in Danica Parkelj iz Prečne, Fanika Puhan iz Dolenjskih Toplic, Marjetka Meglen iz Krke, skupaj Anamarija in Jan Taljat iz Straže in Jože Senegačnik s Škofljice pri Ljubljani. Podelili so še 14 srebrnih in 6 bronastih priznanj ter eno zahvalo.

Pletenice so pod drobnogled vzele dve tričlanske komisije, ena je ocenjevala pletena srca, druga pa pletene štruce in drugače oblikovane izdelke. Kot je povedala predsednica ocenjevalnih komisij Valerija Pureber, so imeli zahtevno in odgovorno delo ter med drugim izpostavila, da je zelo pohvalno, da starejši svoje znanje prenašajo na mlado generacijo in s tem skrbijo, »da se bodo te tradicionalne pletenice ohranile, saj ni lepšega darila, da svojim znancem in prijateljem spečete lepo srce ali pletenico ob njihovem praznovanju«.

Današnji dogodek je nosil tudi dobrodelno noto, saj so članice Društva kmečkih žena Novo mesto odločile, da vse razstavljene pletenice podarijo namestitvenemu centru za begunce iz Ukrajine v Logatcu, tja so jih po končani razstavi prečenski prostovoljni gasilci. »Daleč od svojih najdražjih so, v stalni negotovosti in v srcu s preštevilnimi grozotami, ki so jim bili priča. Uničen jim je dom, ukradena otroštvo in mladost, pred njimi je velika negotovost. Na ta način, s kruhom ljubezni hočemo pokazati, da nam ni vseeno, da čutimo z njimi in jih spoštujemo,« je poudarila Štefka Vidic, predsednica novomeških kmečkih žena.

Zbrane na razstavi in podelitvi priznanj so nagovorili tudi Janez Pirc, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Damjan Vrtin, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave MO Novo mesto, Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, in Mario Krapež, predsednik KS Prečna. V kulturnem programu pa so nastopili ljudski pevci Vaški zvon in Dober dan teater s krajšo humorno igri v treh dejanjih Obletnica.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

