Novomeški škof Saje se je v imenu Cerkve opravičil žrtvam spolnega nasilja

3.4.2022 | 19:30

Andrej Saje (foto: arhiv DL; L. M.)

Poslušati in slišati, zaščititi in nuditi podporo, čustveno in duhovno, so ključni dejavniki, ki jih je ob dnevu molitve za žrtve spolnega nasilja izpostavil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Ob tem se je v imenu Cerkve na Slovenskem opravičil vsem žrtvam spolnega nasilja.

"Nobena žrtev ni kriva za zlo, ki ji je bilo storjeno, pa se nikdar ne bi smelo zgoditi. V polnosti je odgovornost na strani storilca, zagovarjam samo ničelno toleranco do kakršnihkoli zlorab. Žrtvam in njihovim domačim izražam svojo bližino in sočutje," je v zapisu, objavljenem na spletni strani Katoliške cerkve, izpostavil Saje.

Kot je navedel, se sicer zaveda, da izjave, predpisi in statuti ne morejo ozdraviti ran in bolečin posameznikov ter da bodo žrtve, dokler ne bodo storilci ali vsaj soodgovorni, ki so vedeli za kazniva dejanja zlorab, prevzeli odgovornosti, težko svobodno zaživele.

Cerkev je v preteklosti pri odkrivanju in sankcioniranju zlorab po njegovih besedah storila pomembne korake, a bo pot do preprečevanja nedopustnih kriminalnih dejanj še dolga in zahtevna.

"Zavezujem se, da bomo s konkretnimi dejanji poskrbeli za ustvarjanje varnega okolja," je navedel in dodal, da si bodo prizadevali za pastoralno spreobrnjenje cerkvenih struktur, da bodo služile predvsem človeku, varovanju njegovega dostojanstva in duhovnemu napredku.

V Katoliški cerkvi v Sloveniji danes poteka dan molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi in družbi. Med drugim naj bi verniki pri vseh mašah zmolili molitev, ki jo je v ta namen pripravila papeška komisija za zaščito otrok, kjer je mogoče, pa naj bi za žrtve zlorab prižgali tudi sveče.

STA; M. K.