V Kolpi opazili utapljajočega, nato ga niso našli

4.4.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.22 so pri naselju Dolenji Radenci, občina Črnomelj, v reki Kolpi opazili utapljajočo osebo. Gasilci PGD Črnomelj, Radenci in Stari Trg ob Kolpi so ob prisotnosti policije s čolnom pregledali gladino in obrežje reke Kolpe. Pogrešane osebe niso našli.

Ni potrebovala pomoči

Ob 23.40 je v Naselju Borisa Kidriča v Metliki obstajal sum, da je v stanovanju stanovanjskega bloka onemogla oseba. Gasilci PGD Metlika so ob prisotnosti policije s tehničnim posegom vstopili v stanovanje. Oseba je spala in ni potrebovala pomoči.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DAMELJ, TP DRAGA PRI SINJEM VRHU, TP KOT OB KOLPI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 1.TRŠKA GORA, 4.PROTI OSOLNIKU;

-8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, izvod 1.SOTESKA, 4.ZIDANICE;

-9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS, izvod 1.PROTI DV.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MAHAROVEC;

-8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH;

-17:00 do 18:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA ŠJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS na izvodu OBRTNA CONA, VINA GORICA;

-od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG na izvodu LEVSTIKOVA ULICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrh nad Mokronogom, nizkonapetostno omrežje – Proti Malkovcu med 9:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Preska, nizkonapetostno omrežje – Javorje med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pišece, nizkonapetostno omrežje – Čerenje vas med 10. in 13. uro ter na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Vidova pot med 8. in 14. uro.

M. K.