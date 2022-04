Pri vinih slavil Janez Colnar, pri salamah pa Matjaž Peterlin

Na šmarješki cvičariji je slavil Janez Colnar (v sredini), na levi pa novi predsednik vinogradniškega drutva Sandi Durič, župan Marjan Hribar, na desni pa Robert Banič (2. pri cvičku) in Peter Selak (3. mesto z družino Cvelbar).

Matjaž Peterlin je rezal salamo...

Šmarješke Toplice - Konec tedna je v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta, ki ga vodi nov predsednik Sandi Durič, v Termah Šmarješke Toplice potekala že 26. šmarješka cvičkarija in 25. salamijada.

Prireditev, na kateri so razglasili rezultate in podelili priznanja najboljšim, je lepo uspela, vinogradnikom in salamarjem pa je čestital tudi župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Pri vinih je nedvomno slavil Janez Colnar, saj je lani z družino v vinogradu na Trški gori pridelal najboljši cviček (ocena 16,30) ter na rame dobil tudi »banko«, v kateri bo vse leto nosil zmagovalni cviček. Colnar je z laškim rizlingom letnik 2018 dobil tudi naziv šampion ocenjevanja, to je najvišjo oceno – 18,47. Zmagovalec salamijade je postal domačin Matjaž Peterlin iz Bele Cerkev – ocena 52,9.

Lanska vinska letina težavna

Delovna ekipa vinogradnikov (od leve proti desni): Robi Kocjan, Polde Perme, Izidor Cvelbar in Lado Prešeren.

Vina sta ocenjevali dve strokovni komisiji s predsednikoma Andrejem Bajukom in Ivanko Badovinac. Ocenila sta 102 vzorca, največ cvičkov. Lansko leto je bilo za vinogradnike zahtevno, aprila je pozeba vzela veliko pridelka, kasneje je bila suša, a vinogradnikom z veliko znanja, spretnosti in iznajdljivosti je uspelo tudi v danih pogojih pridelati dobro kapljico, pravita ocenjevalca.

Kar dosti vzorcev je bilo izločenih, kar je odraz težavnosti letnika. Med napakami sta prevladovala bekser, oksidacija in preveč žvepla Mnogi cvički so bili zelo sadni, sveži in pitni, navdušila pa so še druga vina, tudi penine in šmarješki vinogradniki in vinarji so bili deležni pohval.

Kako so se odrezali vinogradniki?

"Banko" z zmagovalnim cvičkom bo letos nosil Janez Colnar.

Kot rečeno, je pri cvičkih slavil Janez Colnar (16,30), sledil je Robert Banič (16,13), nato pa družina Cvelbar in Peter Selak (oba 16,03), ter trije vinogradniki z isto oceno: Ivan Gazvoda, Leopold Perme in Anton Gorenc (15,90). Najboljšo modro frankinjo je pridelala družina Kocjan (17,93, modro frankinjo letnik 2020 Anton Mlakar (18,10), modro frankinjo letnik 2019 Jože Bovhan (18,21), modro frankinjo letnik 2017 Janez Colnar (18,33), pri dolenjskem belem sta z isto oceno (17,00) slavili družini Cvelbar in Rangus, itd.

Salame zelo pohvaljene

Najboljši trije salamarji: zmagovalec Matjaž Peterlin ter Jožica Fabjan in Irena Ponikvar.

Sandi Durič (na levi) je postal somelier 1. stopnje, zato je kot degustator nastopil z metuljčkom okrog vratu. Zraven župan Marjan Hribar.

Na 25. šmarješki salamijadi se je, kot rečeno, najbolje odrezal Matjaž Peterlin iz Bele Cerkve (52,9), sledita salamarki iz Dolenjega Gradišča v šentjernejski občini: Jožica Fabjan (52,4) in Irena Ponikvar (51,7), pa Boštjan Peterlin z Vinjega Vrha (51,3) , Melita Luzar iz Gradišča (50,09), Gašper Gorenc z Vinice pri Šmarjeti (50,06), Slavko Peterlin z Vinjega Vrha (50,05), Dušan Udovč z Vinjega Vrha (50,03), Andrej Košmrlj z Malega Slatnika (50,0), Janez Peterlin z Bele Cerkve (50,0) itd.

Predsednik ocenjevalne strokovne komisije Drago Košak je bil o salamah pohvalnih besed.

Podobno so menili tudi vsi zbrani na prireditvi, ki so ves večer lahko okušali slastne suhomesnate izdelke, zraven pa pili nagrajena vina. Pri degustaciji so pomagale tudi članice Društva podežeslkih žena Šmarjeta, ki so spekle domač kruh.

Društvo vinogradnikov Šmarjeta, ki ga od srede marca vodi nov predsednik Sandi Durič, se je z zahvalo in poličkom za dobro delo in trud zahvalilo dosedanjemu predsedniku Jožetu Bovhanu.

