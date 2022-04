Srečanje z duhovniki občine Sevnica

4.4.2022 | 09:30

Srečanje z duhovniki na Studencu (foto: Občina Sevnica)

Studenec - Na Studencu je prejšnji teden, po enoletni prekinitvi zaradi epidemioloških razmer, potekalo tradicionalno srečanje sevniškega župana Srečka Ocvirka z duhovniki, ki delujejo v župnijah z območja sevniške občine.

Srečanje so, kot sporočajo iz sevniške občine, z obiskom dodatno izpopolnili msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž in murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf. Razprava je bila namenjena različnim vidikom sodelovanja, še dodajajo v sporočilu za javnost.

M. K.