FOTO: Rez ribniške grajske trte

4.4.2022 | 10:50

Foto: Daniel Vincek

Ribnica - Na ribniškem gradu je konec tedna potekal tradicionalni rez ribniške trte, potomke najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta (žametna črnina). Slovesnemu dejanju se je pridružil tudi župan Samo Pogorelc, ki je pozdravil in nagovoril vse zbrane ter čestital domačim vinarjem za ''izjemno delovanje in aktivno povezovanje v domačem in tujem okolju.''

Kapljico žlahtnega so z domačimi dobrotami oplemenitile podeželske žene, zaključna beseda pa je bila namenjena posebnemu gostu, mestnemu viničarju in skrbniku najstarejše trte, g. Stanetu Kocutarju, ki je, kot sporočajo z ribniške občine, ''vsakič znova zelo navdušen nad pravo, veselo ribniško energijo.''

M. K.

