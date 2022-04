Alex Novak do prve zmage v novi sezoni

4.4.2022 | 10:00

Alex Novak na zmagovalnem odru

Požega - Po prestavljenem terminu prve dirke državnega prvenstva v motokrosu, ki bi se morala odviti minuli vikend na Prilipah pri Brežicah, so se nekateri slovenski dirkači in njihovi timi odločili, da se za uvod v sezono pomerijo na odprtem prvenstvu Hrvaške v Požegi.

V razredu do 65 cc je dirko pričakovano in z veliko prednostjo dobil novopečeni član AMD Brežice Alex Novak. Drugo mesto je v isti kategoriji zasedel njegov lanski sotekmovalec pri hrvaškem klubu MCK 97, prav tako mladenič iz Posavja, točneje z Blance, Rok Gracer. Slednji je za razliko od Novaka kljub vsemu dogajanju v zimskem obdobju ostal v hrvaški licenci. Drugo dvojno slovensko zmago sta v Požegi dosegla Borut Koščak iz Šentvida pri Stični, ki prav tako dirka s hrvaško licenco, drugega mesta pa se je veselil Simon Lavrin. V razredu do 85 cc je med Slovenci po dobri borbi drugo mesto zasedel dirkač iz štajerske Lukas Osek, na četrtem mestu pa je dirko končal Brežičan Val Miloševič, ki prav tako dirka s hrvaško licenco. V odprtem razredu B lige pa so se trije dirkači AMD Brežice uvrstili med prvo deseterico. Najbolje se je Izšlo Boštjanu Milatu, ki je na koncu zasedel četrto mesto, Sašo Molan je bil peti, David Babič pa deveti.

Naslednji vikend se bo v sosednji Italiji v Arco di Trento odvila dirka svetovnega prvenstva MXGP in MX2, na kateri bosta nastopila Tim Gajser in Jan Pancar, kot spremljevalni program pa bosta še dve dirki Evropskega prvenstva, in sicer v razredu »Open« in dvotaktnih 125 cc. V manjšem razredu evropskih dirk bosta po naših informacijah nastopila Jaka Peklaj in državni prvak v 85 cc Žan Oven, ki se je letos preselil v razred do 125 cc.

Otvoritvena dirka državnega prvenstva Slovenije v Prilipah pri Brežicah pa je bila prestavljena na veliko soboto, 16.04,. le dva dni za tem, na veliki ponedeljek, pa vse slovenske dirkače čaka druga dirka državnega prvenstva, ki jo v dogovoru pripravljata AMZS in HMS. V sezoni 2022 prvo skupno dirko organizira hrvaška zveza v bližnjem Savskem Marofu, druga skupna dirka pa se bo odvila v Orehovi vasi na stezi v Radizelu prvi vikend v septembru.

M. P.