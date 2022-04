Na H1 umrl 27-letnik

4.4.2022 | 13:00

Včerajšnja nesreča na nekdanji H1 (foto: PKD)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 1. 4. in 4. 4. intervenirali v 127. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 456 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila, prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 24. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče

Včeraj nekaj pred 9. uro se je zgodila huda prometna nesreča na regionalni cesti pri naselju Dolenji Podboršt. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 27-letni voznik vozil VW passat iz smeri Trebnjega proti Grmu. Pri naselju Dolenji Podboršt je v ovinku zapeljal preko neprekinjene ločilne črte in preko nasprotnega smernega vozišča, kjer je trčil v varovalno ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo v zemeljski ukop in v betonski nadvoz. Zaradi hudih poškodb je 27-letni voznik na kraju nesreče izgubil življenje. Policisti vse okoliščine še preiskujejo.

V nesreči poškodovane tri osebe, ena huje

Sobotna nesreča med Boštanjem in Tržiščem (PGD Sevnica)

V soboto nekaj po 13. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Boštanjem in Tržiščem. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 51-letna voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Tržišča proti Boštanju. V desnem ovinku je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala na nasprotno smerno vozišče in čelno trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 57-letna voznica. Povzročiteljica se je v nesreči huje poškodovala, 57-letna voznica in 57-letni potnik v njenem vozilu sta utrpela lažje poškodbe. Reševalci so udeležence nesreče oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovana 20-letna voznica

O prometni nesreči na regionalni cesti pri Gornji Težki Vodi so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 15. uri. 20-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovano voznico in 20-letno potnico v njenem vozilu so reševalci oskrbeli. Policisti so povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.

Nasilnežu prepovedali približevanje staršem

Policisti PP Sevnica sov petek posredovali zaradi nasilja v družini v Sevnici. Zbrali so obvestila in ugotovili, da 27-letni moški že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad staršema. Nasilnež starša ustrahuje, ju žali in spravlja v podrejen položaj. Zaščitili so žrtvi in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. Zaradi nasilništva ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Iz garderobe športnega objekta na območju Rake je v petek okoli 18.30 nekdo šestim oškodovancem iz torb in oblačilukradel denarnice in mobilne telefone. Okoliščine policisti PP Krško še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v naselju Slinovce (PP Krško) je v soboto zvečer nekdo vlomil v dva parkirana avtomobila in izmaknil bančne kartice. Iz tretjega avtomobila, ki je bil odklenjen, je vzel denar.

V Tuševem Dolu na območju PP Črnomelj je včeraj med 11. in 11.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar, nakit in oblačila. Lastnike je oškodoval za okoli 10.000 evrov.

Med 31. 3. in 3. 4. je v kraju Vrbovce na območju PP Šentjernej nekdo vlomil v zidanico in odnesel okoli tri kilograme mesa in baterijsko žago. Storilec je s strehe objekta potrgal tudi žlebove in odtočne cevi. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 3500 evrov.

V minuli noči je v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel okoli 130 evrov in moški jopič. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1200 evrov škode.

Na meji zasegli ukraden avtomobil

Zasežena Toyota na meji (foto: PMP Obrežje)

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled natovorjenega osebnega avtomobila Toyota raw 4, španskih registrskih oznak. Ugotovili so, da so identifikacijske oznake vozila prenarejene. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju naselij Ponikve, Prišče, Brezje pri Veliki Dolini in Slovenska vas (PP Brežice) izsledili in prijeli šest državljanov Afganistana, pet državljanov Konga, dva državljana Kameruna, državljana Angole, državljana Senegala in državljana Slonokoščene obale in na območju Špeharjev (PP Črnomelj) po enega državljana Konga, Afganistana in Angole.

M. K.