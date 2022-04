V Črnomlju podpisali pogodbo za gradnjo OŠ Loka

4.4.2022 | 14:30

Današnji podpis pogodbe (vse fotografije: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek in predsednik uprave novomeške družbe CGP Martin Gosenca sta danes podpisala pogodbo za dolgo pričakovano gradnjo Osnovne šole Loka v Črnomlju. Vrednost pogodbe znaša nekaj več kot 10,81 milijona evrov. Končanje vseh del pričakujejo julija 2024 in začetek pouka v novih šolskih prostorih v šolskem letu 2024-2025.

Podpisala sta pogodbo o projektiranju, gradbenih, obrtniško-zaključnih in instalacijskih delih, za dobavo in montažo opreme ter za izvedbo zunanje ureditve za Osnovno šolo Loka, je pojasnil Kavšek.

Celoten projekt rušenja in novogradnje dela šolske zgradbe bo skupaj z davkom stal nekaj več kot 12,1 milijona evrov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo prispevalo nekaj manj kot sedem milijonov evrov in Eko sklad nekaj manj kot 1,36 milijona evrov. Razliko v znesku 3,81 milijona evrov bo pokrila občina.

S sodobno novogradnjo površine približno 4400 kvadratnih metrov bodo nadomestili starejši del šolske stavbe, zgrajene pred nekaj več kot 50 leti. Tega je namreč močno načel čas, dodatno pa jo je leta 2018 poškodovala huda toča.

Šlo bo za eno največjih naložb v šolstvo v občini in hkrati državi, je ocenil Kavšek in dodal, da bodo zagotovili tudi vse potrebno, da bo pouk med gradnjo potekal nemoteno in skladno s šolskimi potrebami.

"Da smo prišli do tega trenutka je bilo potrebnega ogromno prilagajanja, intenzivnega pogajanja in usklajevanja s pristojnimi na državni ravni," je še opozoril Kavšek.

S tehničnimi podatki je postregel Gosenca. Kot je navedel, načrt dela predvidena odstranitev starih in odsluženih prostorov prve in druge šolske triade ter zidavo novega objekta med športno dvorano sosednje srednje šole in stavbo osnovnošolske tretje triade.

Nova enonadstropna stavba bo zasnovana kot paviljonska gradnja v parku. V njej bodo šolska telovadnica, povezana z vstopno ploščadjo, 15 matičnih in tri posebne učilnice. V pritličju bo osem učilnic prve triade, v nadstropju pa vse preostale učilnice ter knjižnica z multimedio in računalniška učilnica.

V stavbi bodo še kabineti, trije prostori za individualno delo, večnamenska jedilnica, upravni prostori s šestimi pisarnami, zbornica, knjižnica, garderoba, sanitarije, lastna kuhinja in tehnični prostori. Stavba bo zasnovana nizkoenergijsko, je še povedal Gosenca.

Po besedah ravnateljice Osnovne šole Loka Damjane Vraničar naj bi z novimi prostori rešili prostorsko stisko, saj pouk zdaj poteka na petih različnih mestih po Črnomlju. Matično črnomaljsko šolo sicer v tekočem šolskem letu obiskuje 500 otrok, podružnični šoli v Adlešičih in Gribljah pa skupaj nekaj več kot 50 otrok, je še navedla.

V Črnomlju so sicer v zadnjih letih večkrat opozorili na nevzdržnost razmer v Osnovni šoli Loka.

M. K.

Zvočni zapisi Črnomaljski župan Andrej Kavšek o gradnji Osnovne šole Loka Črnomaljski župan Andrej Kavšek o gradnji Osnovne šole Loka