Utopljenca predali Hrvatom

4.4.2022 | 18:30

Ilustrativna fotografija (foto: GRC Novo mesto, arhiv DL)

Dopoldne ob 9.15 se je pri Dolenjih Radencih, občina Črnomelj, spet začela iskalna akcija pogrešane osebe v reki Kolpi (iskali so jo že sinoči, a je, kot smo poročali, niso (še) našli). Gasilci PGD Črnomelj, Stari trg in Radenci so s čolnom utopljeno osebo tokrat našli, in sicer na hrvaški strani, in jo predali hrvaškim organom.

V trku brez poškodovanih

Ob 11.46 sta na cesti Ljubljana–Kočevje v naselju Male Lašče trčili osebni vozili. Poškodovanih ni bilo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Dimniška požara

Ob 8.36 so v ulici Bočka v Metliki gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so nadzirali gorenje, očistili dimnik in peč, s termo kamero preventivno pregledali objekt ter prepovedali kurjenje do prihoda dimniške službe.

Ob 9.17 so tudi v Soteski, občina Dolenjske Toplice, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Soteska so nadzirali gorenje, očistili dimnik in peč ter s termo kamero preventivno pregledali objekt.

Gasilci odpirali kombi

Ob 16.18 so gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata na kombiniranem vozilu.

M. K.