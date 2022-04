Danes brez elektrike

5.4.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADLEŠIČI, TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, TP PLEŠIVICA, TP PRELOŽNIK, TP VEL. SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1;

- od 10:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod zgornji Svržaki.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Ornuška vas, nizkonapetostno omrežje – Ornuška vas predvidoma med 9: in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Zakov - nizkonapetostno omrežje Zakov med 8. in 12. uro in na območju TP Brestanica trg - nizkonapetostno omrežje Brestanica proti Senovem med 11. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica vodovod - nizkonapetostno omrežje Jablance, Dolšce med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Sevnica z okolico na območju TP Orle nadomestna, Orlska gora in Dedna gora med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Gregovci vas - nizkonapetostno omrežje Gregovci desno med 8. in 14. uro.

M. K.