Stanovanja prodajala pod ceno, premoženjske koristi za več kot 600.000 evrov

5.4.2022 | 07:20

18 pravnim in fizičnim osebam sta ovadeni pridobili premoženjsko korist v skupni vrednosti več kot 600.000 evrov in v enakem znesku povzročili premoženjsko škodo gospodarski družbi.

Novo mesto/Krško - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so konec marca podali kazensko ovadbo na specializirano državno tožilstvo zoper dve fizični osebi zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, je navedla policija. Družbe, ki naj bi jo osumljenca oškodovala za več kot 600.000 evrov, niso razkrili.

Na policiji so v sporočilu za javnost pojasnili, da je kazenska ovadba povezana s hišnimi preiskavami, ki so bile januarja lani izvedene zaradi suma oškodovanja gospodarske družbe z območja Policijske uprave Novo mesto. Takrat je TV Slovenija poročala, da so bili preiskovalci tudi v eni od hčerinskih družb krškega komunalnega in gradbenega podjetja Kostak.

Za dve fizični osebi je sicer podan utemeljen sum, da sta pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabili svoj položaj, saj sta v letih 2017 in 2018 prodajali stanovanja po nižji vrednosti od tiste, navedene v ceniku družbe, po katerem so se stanovanja dejansko prodajala. Tako sta fizični osebi 18 pravnim in fizičnim osebam pridobili premoženjsko korist v skupni vrednosti več kot 600.000 evrov in v enakem znesku povzročili premoženjsko škodo gospodarski družbi, pojasnjuje policija.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.

STA; M. K.