Avtomobile zasegli trem

5.4.2022 | 11:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 46. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 182 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in štiri nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih tatvin.

Poškodovana voznica

Okoli 11.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Straži. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in ugotovili, da je 32-letna voznica peljala iz smeri Prečne proti Straži. Na Novomeški cesti je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil, ki ga je pred njo peljal 60-letni voznik. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ji zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zasegi vozil

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Krškega. Med postopkom so pri pregledu dokumentov in preverjanju pri tujih varnostnih organih ugotovili, da voznik uporablja ponarejeno belgijsko vozniško dovoljenje. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so 26-letniku odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,23 miligrama alkohola. Volvo S60 so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog, napisali obdolžilni predlog, zaradi ponarejanja dokumentov pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Okoli 17. ure so policisti PP Črnomelj na Lokvah ustavili voznika osebnega avtomobila Renault kangoo, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Ugotovili so, da 49-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Renault kangoo so zasegli, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V naselju Sovinek so črnomaljski policisti ob 17.30 kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault megane scenic. 43-letni kršitelj je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola. Kljub prepovedi je kršitelj poskušal nadaljevati z vožnjo, kar so mu policisti preprečili. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Policisti so v letu 2021 na območju Policijske uprave Novo mesto zasegli 340 vozil kršiteljem, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo. V letošnjem letu je bilo zaseženih 81 vozil.

Najpogostejši vzrok za zaseg motornega vozila je kršitev, povezana z veljavnostjo vozniškega dovoljenja oziroma s pogoji za vožnjo motornih vozil. V veliko primerih gre za kršitelje, ki jim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto zaradi večkratnih hujših kršitev cestno prometnih predpisov (vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja itd.).

M. K.