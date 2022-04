Ob Kolpi našli premražene migrante, en je umrl

5.4.2022 | 12:40

Simbolna slika (foto: Bobo)

Sinoči so na težko dostopnem terenu ob reki Kolpi našli šest migrantov, ki so zašli v težave ob poskusu prečkanja te mejne reke med Hrvaško in Slovenijo.

Slovenska policija je ob patruljiranju na širšem območju Starega trga ob Kolpi nekaj po 21. uri opazila premike ljudi na hrvaški strani reke. Obvestili so hrvaške kolege, ti pa so odšli na teren in na težko dostopnem terenu našli pet tujih državljanov. Izkazalo se je, da gre za državljane Konga. Čez nekaj minut so našli še enega moškega, ki je bil nezavesten. Reševalci so ga oživljali, vendar je moški umrl.

Medicinsko pomoč so nudili tudi preostalim petim, enega so zaradi premraženosti odpeljali na pregled v bolnišnico, od koder so ga čez nekaj ur odpustili, poroča spletni portal 24sata.

Danes se nadaljuje iskalna akcija ob bregu Kolpe, saj naj bi bilo v skupini še več oseb.

M. K.