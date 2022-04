V skupini Don Don lansko leto ocenjujejo kot uspešno

5.4.2022 | 14:40

Aleš Mozetič (foto: arhiv DL)

Grosuplje - V grosupeljski skupini Don Don, ki prodaja vse vrste kruha in peciva, lansko leto ocenjujejo kot uspešno, saj so zabeležili za nekaj manj kot šestino več prihodkov, skupaj 130 milijonov evrov. Epidemija še vpliva na poslovanje, vendar vse manj. Se pa čutijo posledice vojne v Ukrajini in sankcij proti Rusiji, pravi predsednik uprave Aleš Mozetič.

Podjetje Don Don je začelo delovati leta 1994 v Metliki. Leta 2003 se je razširilo na Hrvaško, od leta 2008 pa je postalo vodilno pekovsko podjetje v Srbiji. Oktobra 2015 je prevzelo Pekarno Grosuplje. Danes ima družba svoje odvisne družbe v Srbiji, BiH, Črni gori, Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem, poleg tega izvaža izdelke na Kosovo, v Makedonijo, Grčijo ter na Slovaško. V Sloveniji ima proizvodni enoti v Kranju in Grosupljem ter je lastnica blagovnih znamk Tvojih 5 minut in Pekarna Grosuplje.

Skupina zaposluje 2154 ljudi, od tega 265 v Sloveniji. Ima 20 proizvodnih enot in dva mlina. V letu 2021 je skupina proizvedla za okoli 123.000 ton izdelkov.

Po navedbah predsednika uprave Mozetiča je skupina lani prihodke glede na leto 2020 povečala za 14 odstotkov, na 130 milijonov evrov. Rast prihodkov glede na leto 2020 so zabeležili tudi v Sloveniji, in sicer za 12 odstotkov, na 34 milijonov evrov. Drugih podrobnejših podatkov o poslovanju v letu 2021 v družbi za zdaj ne razkrivajo.

Mozetič rast prihodkov pripisuje zmanjšanju vpliva epidemije covida-19 na poslovanje ter širitvi poslovanja na romunsko tržišče in povečanju obsega poslovanja na srbskem trgu.

"Epidemija je v prvi polovici lanskega leta najbolj vplivala na poslovanje skupine v Sloveniji in na Hrvaškem, na drugih trgih pa tega vpliva ni bilo čutiti. Še največji vpliv na poslovanje je imela rast cen vhodnih surovin in embalaže v zadnjem kvartalu, zaradi česar smo bili tudi mi primorani v zvišanje cen naših izdelkov," je dejal. Zaradi epidemije pa težav z logistiko in dobavami v družbi lani niso imeli.

Za letošnje leto Mozetič ugotavlja, da na gospodarstva v Evropi in svetu vplivajo vojna v Ukrajini in sankcije, usmerjene proti Rusiji. "Skupina sicer nima izpostavljenosti do Ukrajine, Rusije in Belorusije, vpliv vojne pa je, tako kot pri vseh drugih podjetjih, čutiti pri spreminjanju, variiranju, cen energentov ter vhodnih surovin in embalaže," pravi.

Trenutno je zato po njegovih besedah nemogoče oceniti, kakšen bo vpliv vojne na poslovanje, saj se razmere spreminjajo dnevno.

STA; M. K.