Na sojenju četverici zaradi umora Slavka Knafla dva od obtoženih o nasilnih policistih

5.4.2022 | 17:40

Marko Belcl, ki so ga policisti prijeli na podlagi bioloških sledi. (foto: Svet24)

Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Slavka Knaflja. Obtožena Marjan Grm in Marko Belcl sta danes na sodišču izpovedala, da so bili policisti med lanskim zaslišanjem do njiju psihično in fizično nasilni.

Medtem ko se je četverica obtoženih, ki jim tožilstvo očita umor 77-letnega Slavka Knaflja, doslej zagovarjala z molkom, sta danes dva od obtoženih, Marko Belcl in Marjan Grm, spregovorila. Povedala sta le, da so bili policisti med lanskim zaslišanjem do njiju nasilni, kar je Marjan Grm podkrepil tudi z izjavo, da je bil s strani policistov deležen več udarcev z glavo ob steno. Obramba je sodišču predlagala, naj z zaslišanjem novih prič preveri trditve obtoženih, čemur je sodnica ugodila.

Naslednja obravnava bo prihodnji četrtek, 14. aprila. Danes sta sicer pričala tudi dva policista, zdravnik in medicinska sestra, ki so marca lani prvi prišli na kraj umora.

Obtožnica četverico bremeni umora iz koristoljubja, storjenega v sostorilstvu, za kar jim grozi do 30 let zaporne kazni. Bremeni jih, da so 18. marca lani v popoldanskih urah prišli do Knaflja, ki je živel v gozdu pri Zgornjih Duplicah v okolici Grosupljega, da bi mu vzeli stvari in si jih razdelili, a jih je ta pri dejanju zalotil, nakar so ga hudo fizično poškodovali. Kasneje je moški zaradi posledic tudi umrl.

Na začetku marca so iz zdravstvenih razlogov iz sojenja začasno izločili postopek zoper Brajdiča.

STA; M. K.