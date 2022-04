V Občini Brežice v zadnjih 17 letih za naložbe skoraj 200 milijonov evrov

5.4.2022 | 17:00

Današnja novinarska konferenca (foto: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice je v zadnjih 17 letih, odkar jo vodi župan Ivan Molan, za naložbe namenila skupaj dobrih 195 milijonov evrov. Občina sicer od leta 2005 zvišuje letne proračune in letne zneske naložb. Medtem, ko je za vse naložbe leta 2005 skupaj odštela dobra dva milijona, pa bo letos zanje namenila 25 milijonov evrov, je povedal župan.

Molan je na današnji novinarski konferenci ob 17-letnici svojega vodenja brežiške občine dodal, da je sicer leto 2022 z vidika občinskega proračuna rekordno, saj je ta načrtovan v višini skoraj 44 milijonov evrov, približno 25 milijonov evrov pa bo šlo za naložbe.

Med večjimi je navedel z evropskimi sredstvi podprte projekte, kot so hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, kolesarske povezave Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas ter Brežice-Čatež ob Savi, prenova nekdanjega brežiškega mestnega vodovodnega stolpa in začetek prenove atletskega stadiona.

Kot je med drugim povedal, je bila Občina Brežice leta 2015 kot prva slovenska občina uspešna na razpisu Evropske komisije za programe športa in sicer s prijavo mednarodnega projekta Šport za zdravo starost. Kot prva slovenska občina je v kategoriji mest do 25.000 prebivalcev lani osvojila naziv Evropsko mesto športa 2022. V raziskavi odprtosti in transparentnosti slovenskih občin pa se je uvrstila na peto mesto.

Župan se je dotaknil tudi občinskih izzivov in med te uvrstil zagotovitev kakovostnega bivalnega okolja za vse generacije. Med prednostna razvojna področja je uvrstil šolstvo, zdravstvo in različne oblike pomoči najranljivejšim skupinam občanov. Občina ob prostorskem omogočanju gradnje stanovanj načrtuje tudi okrepitev fonda občinskih stanovanj. Še naprej bo vlagala v turizem.

Pomemben izziv bo tudi "aktivno sodelovanje z državo, da izpolni zaveze do občine in občanov". Pri tem gre za projekte brežiške vzhodne obvoznice z novim savskim mostom, državne zaveze v sklopu državnega prostorskega načrta za hidroelektrarni Brežice in Mokrice, izvajanje dogovora o medsebojnem sodelovanju pri posodobitvi vojaškega letališča Cerklje ob Krki in za projekt Feniks.

Občina Brežice želi biti tudi aktivno vključena v postopek načrtovane gradnje drugega bloka krške nuklearke in v odločanje glede regije Posavje, je še dejal Molan.

Ob robu novinarske konference je povedal, da predvideva, da se bo na jesenskih volitvah potegoval za svoj šesti županski mandat. Za to se je odločil zaradi pripravljenih projektov, ki bodo prispevali k občinskemu razvoju, hkrati pa želi nadaljevati delo, ki ga je občina opravila v 17 letih njegovega županovanja, je še pojasnil Molan.

Na zadnjih županskih volitvah je sicer, čeprav je član SDS, kandidiral s podpisi volivcev.

M. K.